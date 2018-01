A sürgős jelölés nem sürget hatékonyan

Idős olvasónk háziorvosától hasi ultrahangra kapott beutalót, „sürgős” megjelöléssel. A kórházban, az ultrahanglaborban viszont csak február végi időpontban tudták volna fogadni, és a sürgősségi betegellátó osztályon sem részesült ellátásban. Utánajártunk az esetnek.

Névtelenséget kérő, egy Kecskeméthez közeli kisvárosban lakó hölgyolvasónk hívta fel a minap szerkesztőségünket panaszával. Mint elmondta, 80 éves, ­Alzheimer-kóros férje a háziorvostól kapott beutalót „sürgős” megjelöléssel hasi ultrahangra, heveny epegörcsök miatt. A beteget a család vitte Kecskemétre, a megyei kórházba, mivel kísérő nélkül, betegszállítóval nem akarták útnak indítani a demens idős férfit, mentőt pedig nem mertek hívni, nehogy indokolatlan riasztás miatt kritika, kellemetlenség érje őket.

Olvasónk elmondása szerint a kartonozóból az ultrahanglaborhoz irányították a beteget, itt azonban vizsgálat nem volt, csak időpontot adtak nekik február 20-ra. Ekkor jelezték, hogy sürgős lenne a diagnosztizálás, így innen az urológiára küldték a családot, mondván, készülék ott is van. Újabb várakozás után az urológián rendelő orvos közölte – a hölgy szavai szerint „kiosztotta őket” –, hogy ott nem végeznek sürgősségi hasi ultrahangot, menjenek a sürgősségire. A sürgősségi betegellátó osztályon (SBO) a körpultnál be is jelentkeztek, ott megkérdezték, melyik betegszállító hozta a beteget. Miután kiderült, hogy az idős urat saját autóval szállították be, nem fogadták, azzal az indokkal, hogy csak betegszállítóval érkezett betegeket tud ellátni az osztály. – Egy teljes napot eltöltöttünk a kórházban, teljesen eredménytelenül – zárta történetét elkeseredett olvasónk.

Természetesen megkerestük a kecskeméti kórházat, hogy megkérdezzük, miért volt sorozatos elutasításban része a betegnek. Mivel olvasónk névtelenséget kért (nem is mutatkozott be), így a kórház a konkrét esetet – hivatalos bejelentés, név híján – nem tudta kivizsgálni, de a személyiségi jogok miatt a beteg hozzájárulása nélkül ki sem adhatta volna a részleteket, ezért csak a lapunk által közölt információkra hagyatkozva nyilatkoztak.

Általánosságban ugyanakkor a kórház leszögezte: sürgős megjelölésű hasiultrahang-beutaló nincs.

– A háziorvos – amennyiben a beteg panasszal fordul hozzá – megítélése alapján adhat hasi­ultrahang-beutalót – például hosszabb ideje fennálló görcsök miatt –, ezzel a szakrendelésen (kartonozóban) időpontot kell kérni és a megadott időpontban megtörténik a vizsgálat. Amennyiben a háziorvos úgy ítéli meg, hogy sürgős, esetleg életveszélyes állapot állhat fenn a betegnél, akkor a sürgősségi betegellátó osztályra ad beutalót, ez alapján az osztály azonnal fogadja, természetesen a triázs besorolása alapján. Ide érkeznek a mentő és betegszállító által hozott betegek, valamint itt fogadják az SBO-ra szóló beutalóval rendelkezőket is – tudatta közleményében a megyei kórház.

Ebből az következhet, hogy a háziorvos indokolatlanul írta rá a beutalóra, hogy sürgős a beteg, még ha a jó szándék is vezette, hiszen a kórház álláspontja szerint hasi ultrahangnál pusztán egy ilyen megjegyzés nem jogosít előnyökre.

Az nem derült ki, hogy a laborból az urológiára miért küldték az idős férfit és feleségét (vélhetően nem a bosszantás, hanem segítségnyújtás szándéka miatt), az viszont biztos, hogy az SBO-n ellátják az olyan betegeket is, akik saját autóval érkeznek, és végeznek sürgősségi ultrahangot is, de mindezt csak abban az esetben, ha a beutaló az SBO-ra szól. Olvasónknál pedig sajnos nem így volt.