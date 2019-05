Sportnappal ünnepelték az új fitnesz eszközöket (galéria)

Immár kültéri fitnesz eszközök is vannak Kecskeméten, a hunyadivárosi Herman Ottó téri parkban. Szombaton a reggeli hivatalos átadás után jókedvű sportnap vette kezdetét rengeteg programmal.

2016-ban sok minden megváltozott a Herman Ottó téren. Először egy 1000 négyzetméteres területet biztosítottak a kutyatulajdonosoknak, ahol kedvenceiket szabadon elengedhetik, majd a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásából, az önkormányzat költségvetéséből és a városrész tanácsadói testületének keretéből megépült egy műfüves futballpálya, és kialakítottak egy 333 méteres mulcsos futópályát is.

Pászti András, a városrész önkormányzati képviselője elmondta: már régi tervük volt, hogy a téren kültéri torna-és fitnesz eszközöket helyeznek ki, hogy a gyerekek és a felnőttek egyaránt mozoghassanak, sportolhassanak. Az ötlet Bera Istvánné Ilonától származott, és ugyan jópár évnek el kellett telnie a megvalósításig, végül csak eljött a hivatalos átadás napja. Az önkormányzat 5 millió forintot biztosított a sportparkra. Még a napelemes világítás egy részének beüzemelése van hátra.

– Gyakran ér minket az a vád, hogy csak az élsporttal foglalkozunk, és a tömegsportra, az iskolai sportra nem fordítunk elég figyelmet, energiát, pénzt. Ez a park is azt bizonyítja, hogy a kettő csak együtt tud jól működni: akkor lehet jó az élsport, ha van mögötte tömegbázis, amihez viszont arra van szükség, ha a gyerekeket már nagyon fiatalon rászoktatjuk a mozgásra. Ehhez pedig korszerű sporteszközök kellenek – mondta el rövid köszöntőbeszédében dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, majd kezdetét is vette a sportnap. Bemelegítésként zumbázás várta a kilátogató diákokat és szüleiket, majd futóversenyek következtek a helyi futókör szervezésében. De voltak egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, állapotfelmérés, újraélesztési bemutató, bőrgyógyászati szűrés és véradás is.

A sportnap a május 11-éig tartó hunyadivárosi közösségi hétnek volt a nyitánya. A programsorozat kedden nagymamák süteménysütő versenyével folytatódik a közösségi házban, délután pedig köszöntik is mamákat a Corvin Mátyás Általános Iskolában. Május 9-én, csütörtökön a Csengettyűs bölcsődében faültetés lesz, a városrészben lakó családok babáit ünneplik ekkor. Pénteken pedig a közösségi házat és környékét teszik rendbe és lomtalanítják az önkéntesek.