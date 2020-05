Spórolni kell ugyan, de nincs vészhelyzet

A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a község nagyobb rendezvényei, de egyéb okokból is takaréko­sabban kell gazdálkodni a csólyospálosi önkormányzatnak.

A kialakult helyzetben, hozzánk hasonlóan, más településeken is biztosan nehezebb lesz megvalósítani a költségvetés elfogadásakor tervezetteket, de ennél a feladatnál fontosabb tény, hogy községünkben továbbra sincs koronavírussal fertőzött személy – nyilatkozta Á. Fúrús János polgármester. A község vezetője hozzátette: a rendkívüli helyzetnek nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kihatásai is vannak.

– Sajnos, mindezeket már érezzük és az önkormányzatnál is jelentkeznek problémák. Februárban fogadtuk el a település költségvetését, de akkor nem gondoltuk, hogy májusban már negatív változások lesznek. Kollégáimmal a napokban áttekintettük a gazdasági helyzetünket. Az már valószínűsíthető, hogy idén az iparűzésiadó-bevételeink csökkennek és ennek kihatása lesz a jövő évre is – sorolta a polgármester, akitől megtudtuk: a járványügyi védekezési alapba befizetett gépjárműsúlyadó nyolcmillió forint volt, ami a működési költségek hat százalékát jelenti Csólyospáloson.

– Ez az összeg nagyon fog majd hiányozni a második fél évben, de megpróbáljuk valahogyan pótolni. Nagyon komoly bevételkiesést jelent az is, hogy a közösségi házunkban nem tarthatunk rendezvényeket, és ez lesz a helyzet várhatóan még hónapokig, miközben a fenntartási költségeink megmaradnak. Az állami költségvetésből kapott normatív támogatásokból is lesznek visszafizetendők, hiszen például az iskolai, óvodai gyermekétkeztetés immár második hónapja alapjáraton működik. Általában 280 főre főznek a konyhán, és ez a szám száz alá csökkent, így a kapott támogatást vissza kell fizetnünk. Összességében nem állunk túl fényesen, de nincs válsághelyzet. Körültekintőbben kell most gazdálkodnunk, ami bizony „nadrágszíjhúzással” jár – mondta el a polgármester.

– A képviselő-testület döntött arról, hogy egyetlen olyan rendezvényt sem tartunk meg a nyár végéig, amelyekhez az önkormányzatnak jelentősen hozzá kellett volna járulnia anyagilag. Így július 1-jén csak szerényen ünnepeljük meg településünk megalakulásának 75. évfordulóját, de elmarad a legnagyobb rendezvényünk, a birkapörköltfőző fesztivál is. Az önerőből tervezett idei beruházásainkat egyelőre felfüggesztettük, és átütemeztük az utófinanszírozású, már elnyert pályázatainkat. Visszamondtunk már megnyert, de komoly önerőt igénylő nyertes pályázatot is. Természetesen azok a fejlesztések, amelyek esetében az elnyert támogatások már megérkeztek a számlánkra, jelenlegi ismereteim szerint megvalósulnak ebben az évben. Felújítjuk az óvodát, megépítjük a belterületi kerékpárutat, valamint a bölcsőde is elkészül. A nehézségek ellenére egyik fő célunk, hogy az önkormányzati intézményekben dolgozók egyikétől se kelljen megválni, azaz megőrizzük mindenki munkahelyét – mondta el Á. Fúrús János. A polgármester arról is tájékoztatott, hogy a kormányrendeletnek megfelelően hétfőtől fogadják a gyermekeket a Nyitnikék Óvodában, június 1-től pedig az önkormányzat hivatalában is visszaáll a veszélyhelyzet előtti ügyfélfogadási rend.

A járványhelyzet kihatással volt a helyi pénzintézet működésére is, amelynek nyitva­tartása – a forgalomkiesés miatt – ideiglenesen megváltozott. A Takarékbank fiókja hétfőn és kedden egyelőre zárva lesz.