Speciális játszóteret kaptak a mozgássérült gyerekek Halason

A mozgásukban korlátozott fiatalok fejlesztését szolgáló játszóteret adtak át péntek délelőtt a Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium udvarán. Az idén 25 éves fennállását ünneplő Konduktív Pedagógia Kiskunhalason Alapítványon keresztül cégek és magánszemélyek adományaival valósulhatott meg a játszótér építése.

Pénzösszegek felajánlásán túl sokan építési, díszítési elemekkel és kétkezi munkájukkal támogatták a fejlesztést. – Mindenki azzal segít, amivel tud. Van, aki az adója egy százalékával vagy épp nagyobb összeggel támogat minket. A mostani projektnél voltak, akik homokot és egyéb anyagokat hoztak, mások facsemeték és virágok ültetésével segítették a megvalósulást. Külön köszönjük Tóth Istvánné támogatását, akinek köszönhetően az 1980-as évek elején Halason is létesülhetett egy Pető-módszerrel dolgozó intézmény – mondta Király Gábor, az alapítvány kuratóriumi elnöke.

Minden gyermek életében fontos a játék, hisz fejlesztő hatása mellett örömet okoz a kicsiknek. – A mi gyerekeink a központi idegrendszer sérülése következtében mozgássérültek. A világhírű Pető-módszerrel fejlesztjük őket, ami nagy figyelmet fektet az aktivitás kialakítására. Épp ezért régi vágyunk volt egy játszótér megépítése, ami már önmagában motivációt jelent a gyerekeknek – mondta Halla Zoltánné, intézményvezető.

Az intézmény udvarán lévő játszótér speciális elemek beépítésével segíti a mozgássérült fiatalok fejlesztését. – Saját kérésünkre két speciális játékot is megépítettek a gyerekeknek. Az útpadkát utánzó szintkülönbség került kialakításra, így a tolószékesek megtanulhatják, hogyan vehetik ezt az akadályt, illetve egy billenő gerendánk van, ahol megtanulhatják megfogni a tolószéket úgy, hogy az ne guruljon át billenéskor – részletezte Halla Zoltánné. Emellett hagyományos hinta és fészekhinta is van a játszótéren, utóbbiban olyan fiatalok is hintázhatnak, akik nem tudnak ülni. Található még a téren egyensúlyozó gerenda, mókuskerék a kevésbé korlátozottak járásfejlesztéséhez, valamint a gyerekek körében nagyon népszerű ovivár.