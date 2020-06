Speciális babán mutatták be a fő fogásokat

Hiánypótló jelleggel szervezett elsősegély-tanfolyamot kisgyermekes szülők számára Horváth Kata jógatréner.

Mint mondta, a hozzá járó kismamák vetették fel, hogy nagy szükség lenne a városban ilyen tanfolyamra, ezért hívta meg körükbe Csizmadia Anita mentőtisztet.

A szakember kétalkalmas előadása során elméleti és gyakorlati tudással is felvértezte az anyukákat. A tanfolyam résztvevőit elsősorban a váratlan helyzetekre próbálta felkészíteni. A babák újraélesztésére helyezték a legnagyobb hangsúlyt, de megtanulhatták az anyukák a légutak felszabadításának helyes eljárását is. Tájékoztatást kaptak a leggyakrabban előforduló betegségekről. Megtudhatták, hogy a szakszerű segítség megérkezéséig mit kell tenni krupp, lázgörcs vagy epilepszia esetén.

Csizmadia Anita arról is tájékoztatta az anyukákat, hogyan kell mentőt hívni, milyen fontos dolgokról kell tájékoztatni a mentőket. Arra is felhívta a figyelmüket, hogy a félegyházi mentőállomáson minden évben tartanak nyílt napot, ahol lehetőséget biztosítanak mindenkinek az újraélesztés fogásainak elsajátítására. A nyílt nap időpontját még a vírushelyzet miatt nem tudják, de biztosan megtartják idén is. Az már biztosabb, hogy szeptember 5-én a Móra Ferenc Művelődési Központban egészségnapot tartanak, ahol Csizmadia Anita szintén előadást tart a csecsemő- és gyermek-újraélesztésről, amit egy speciális baba segítségével a gyakorlatban is kipróbálhatnak az érdeklődők.