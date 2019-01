Spagettitésztából építettek tornyot a jövő logisztikusai

Péntek délben kezdődött és szombat délben ért véget a Neumann János Egyetem GAMF Karán az Egy nap alatt a logisztika körül verseny. A résztvevők péntek délután spagetti tésztából építettek tornyot, éjjel és hajnalban pedig egy raktár makettjét készítették el.

Harmadik alkalommal rendezték meg a Neumann János Egyetem GAMF Karán az Egy nap alatt a logisztika körül versenyt. Mint dr. Lelkes Zoltán főiskolai tanár, a logisztikai mérnök szak felelőse elmondta: a vetélkedővel a szakmát és a szakot egyaránt szeretnék népszerűsíteni, és egy kis bepillantást engedni a logisztika rejtelmeibe és a karon folyó oktatási-kutatási munkába.

A GAMF-on két éve indult el a logisztikai mérnök szak, elsősorban a nagy cégek, így például a Mercedes-Benz, a Phoenix Mecano, az Univer és az autógyár beszállító partnereinek kifejezett kérésére, hiszen náluk nagy igény mutatkozik fiatal szakemberekre. Az első évfolyamnak harminc, a másodiknak már közel hatvan hallgatója van. A diákok kisebb része duális képzésben is részt vehet.

A versenyre a középiskolák 11-12. évfolyamos. továbbtanuláson gondolkodó, a logisztika iránt érdeklődő tanulóinak jelentkezését várták. Több feladat komolyabb matematikai ismereteket is igényelt, de mint Lelkes Zoltán hangsúlyozta, szerették volna a kommunikációs, együttműködési készségeket is felmérni.

– A logisztika egy egy olyan szakma, amely az egész cégen átível. Egy logisztikus általában mindenkit ismer egy vállalatnál, ezért különösen fontos, hogyan tud másokkal együtt dolgozni, miként teljesít team munkában. A versenyen erre is kíváncsiak voltunk – mondta a főszervező.

Az első fordulóban egy internetes kérdéssort kellett kitölteni, majd a vetélkedő második köre péntek délben kezdődött a GAMF-on és szombaton délig tartott – igen, éjjel és hajnalban is. A legnagyobb feladat ugyanis egy raktár makettjének az elkészítése volt, és ez nem ment félóra alatt, szombat reggel 8-ra viszont már készen kellett lennie (és csak éjjel 1-kor kezdhettek neki az építésének a csapatok). Aludni természetesen nem volt tilos, de sok idő nem maradt szunyókálásra. Voltak összeszerelős játékok és olyan feladványok is, amikor több triónak kellett összedolgoznia. Szintén szép kihívás várt a csapatokra péntek délután, mikoris húsz darab spagetti tészta, 1 méter ragasztószalag és 1 méter madzag segítségével egy olyan, minél magasabb tartószerkezetet, tornyot kellett megépíteniük, amely elbír és megtart egy pillecukrot. A résztvevők több helyi gyárba is ellátogathattak, szintén péntek délután.

A versenyt végül a Kandó Elit 2.0 csapata nyerte (Börönte Dániel, Gerencsér Alex László és Kis Csaba), második az MBL Logistics lett (Kiss Bettina, Labancz Lili, Balázs Marcell), harmadik pedig az ilLOGal (Bogáromi Bence, Pásztor Dénes, Gáspár Janka).