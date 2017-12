Soron kívül újakra cserélték a kukákat

Megelégelték a Kossuth utcai lakótelepen élők a szétkorhadt, lyukas kukákat. Mivel többszöri jelzésük ellenére sem cserélték le a gurulós konténereket, levélben azzal fenyegetőztek, hogy a szemétszállító cég irodája elé húzzák azokat. A határozott fellépésnek gyors eredménye lett: a szolgáltató villámgyorsan új műanyag tárolóedényekre cserélte a használhatatlanná vált konténereket.

Kuris István László önkormányzati képviselő a Kossuth utcai lépcsőházakban élő 48 lakó nevében fogalmazott határozott hangvételű levelet a szemétszállítást végző szolgáltató cég felé. Eszerint a Kossuth utca 16., 18/a és még további két lépcsőházhoz 4 darab fémkuka tartozik. Ezekből kettőnek az alja és az oldala szétrohadt, hatalmas lyukak tátongtak rajta. A konténerbe rakott szemét az alján kihullott, vagy ami benne maradt, az az ürítéskor szóródott ki belőle, az összetakarítással jelentős többletmunkát adva a szolgáltató dolgozóinak.

Egy harmadik szeméttároló edény teteje pedig be volt szorulva, ezért nem lehetett hulladékot elhelyezni benne. Így viszont négy lépcsőházra jutott egyetlen szemeteskonténer, amely egy-két nap alatt megtelt, ezért sokan vagy a rossz tárolókba rakták a szemetüket, vagy egyszerűen csak a kukák mellé. Lapunk információi szerint az áldatlan állapotokra többször felhívták a szolgáltató figyelmét a lakók és kérték, hogy cseréljék le a konténereket, de nem történt semmi.

Másfél évvel ezelőtt a város több pontján is lecserélte a tönkrement, használhatatlanná vált szemeteskonténereket új edényekre a szemétszállító cég, a Kossuth utcaiaknál azonban maradtak az áldatlan állapotok. Hasonló a helyzet a frekventáltabb helyen lévő, nagy forgalmú Thúry József utcában is, ahol a parkolóban, közvetlen a református gimnázium sportudvarának tövében vannak kihelyezve a szemeteskonténerek. Ott is rendszeresen kiszóródik a szemét a konténerek alján.

Az önkormányzati képviselő levelében a szemeteskonténerek azonnali cseréjét kérte a szolgáltatótól még karácsony előtt. A lakók pedig már azzal fenyegetőztek, ha nem cserélik ki a szétrohadt kukákat, akkor azokat a szolgáltató Szilády Áron utcai ügyfélszolgálati irodája elé húzzák, mivel a korábbi kérések válasz nélkül maradtak.

Kuris István László önkormányzati képviselő időközben arról tájékoztatta lapunkat, hogy a szemétszállítást végző cég ügyvezetőjével történt megbeszélés alapján január 4-én, csütörtökön, a városházán egyeztetésre kerül sor az egész várost érintően a hulladékgyűjtő edények állapotáról az önkormányzat és a szolgáltató cég képviselői között.

A határozott képviselői levél és a lakók elkeseredett fenyegetése végül még jobban felgyorsította a folyamatokat, a Kossuth utcai lakótelepen lévő tönkrement szemeteskonténereket soron kívül újakra cserélték még a két ünnep között, így a lakók nem vonultak a szolgáltató irodaháza elé. Szerettük volna megkérdezni a szolgáltató véleményét is, de az ünnepek alatt nem találtunk olyan személyt, aki nyilatkozott volna a cég részéről.