Solton is virtuális térben zajlik a kulturális élet

A Vécsey Károly Városi Könyvtárban aktív munka folyik, annak ellenére, hogy az intézmény március közepétől a kormányzati döntés értelmében bezárta kapuját a látogatók előtt. A megváltozott körülmények új szolgáltatási formákat igényeltek.

– Sorban jöttek az érdeklődő telefonok olvasóinktól, így a könyvtárban kialakítottuk a Házhoz megy a könyv szolgáltatásunkat. A kialakult gyakorlat szerint a betelefonálókkal megbeszéli a könyvtáros, hogy milyen könyveket szeretnének kölcsönözni. Az összeállított csomagot, az óvintézkedéseket betartva, szerdánként visszük ki a házakhoz – mondta el érdeklődésünkre Farkas Beáta igazgató.

Az online térben a könyvtár dolgozói új ötletekkel, új szolgáltatásokkal reagáltak a megváltozott helyzetre. Képes összeállításokkal felidéznek régebbi népszerű programokat. Jeles napok alkalmából is készítenek ismeretterjesztő összeállítást. Felraknak kirakós játékokat, keresztrejtvényeket és olyan kézműves­ötleteket is, amelyeket az intézmény dolgozói mutatnak be lépésről lépésre.

Kihasználják a zárvatartást arra is, hogy a könyvtári állomány leltározását elvégezzék. Ez huszonhétezer dokumentum ellenőrzését jelenti, amelynek jelenleg már az egyharmadával végeztek.

Népszerű volt közelmúltban a húsvéti felhívás, amelyen videóra vett locsolóvers elmondásával lehetett részt venni. Anyák napja alkalmából pedig rajzversenyt hirdettek, Az én anyukám címmel. Az elkészült alkotások fotóit online juttatták el a nevezők. A felhívásra nemcsak Soltról, hanem más településekről is érkeztek alkotások.

– Az elmúlt időszak bebizonyította számunkra, hogy az online világ sok új lehetőséget rejt magában, amelyeket a jövőben is szeretnénk alkalmazni, mivel ezek felhasználásával tovább tudjuk gazdagítani szolgáltatásainkat – összegezte az intézmény

vezetője.