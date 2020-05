Soltész Miklós adományozott védőeszközöket Kalocsán

Az államtitkár egy kalocsai szociális otthonban is megjelent maszkokkal, fertőtlenítőszerekkel.

A KDNP-s politikus gyors egymásutánban két megyei településen, Solton és Kalocsán is megjelent védőeszköz-adományokkal, pénteken délelőtt. Soltész egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárként kötelességének érezte, hogy ne az íróasztal mögött ülve támogassa a vírus elleni védekezést, így az egyházak és szeretetszolgálatok által összegyűjtött csomagokat saját kezűleg adta át a Szociális Központ Bem apó utcai telephelyén.

– Hál’ istennek Kalocsán és Solton is, és az ország sok-sok helyén, azok a fenntartók, akik szociális otthonokat működtetnek, legyenek azok idősek, fogyatékkal élők, vagy pszichésen sérültek otthonai, nagyszerű munkát végeztek. Nem csak a fenntartók, hanem a mindennapokban küzdő vezetők, ápolók, gondozók is – méltatta a vidéki kollektívák munkáját Soltész Miklós.

– Budapesten történt az a tragédia, aminek a bekövetkezése, hogy a vírus egyáltalán bejusson egy otthonba, az valóban megakadályozhatatlan volt, de az, hogy utána hogy kezeli valaki, hogy viseli gondját az ott élőknek, az már fenntartói felelősség – vázolta véleményét.

Az államtitkár úgy véli, „köszönet illeti a fenntartókat”, mivel „jó gazdái a rájuk bízott intézményeknek”. Hálás nekik azért a „hallatlan felelősségért”, ami vállaltak a koronavírus-járvány elleni küzdelem során, ezért elérkezettnek látta az időt arra, hogy támogatást nyújtson nekik, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) képviseletében. Hangsúlyozta: az NHKT hat nagy karitatív szervezettel működik együtt, és utóbbiaktól származó védőeszközöket, illetve ruhákat hozott magával a vidéki látogatására. A teljesség igénye nélkül felsorolta: többek között kézfertőtlenítő folyékony szappant, maszkot (amire szerinte a szabályok lazítása után is jó darabig lesz szükség,) és vadonatúj ruhákat tartalmaztak az otthon számára átadott dobozok.

– Igyekeztünk odafigyelni arra, hogy jusson belőle, főleg a frontvonalban lévő kórházak dolgozóinak, de igyekeztünk arra is odafigyelni, hogy a szociális terület szintén megkapja a segítséget, és mindegy, hogy önkormányzati, egyházi, állami, vagy civil fenntartású intézményről van szó, mindegyikbe próbáltunk vinni minél több segítséget – számolt be Soltész. A politikus hozzáfűzte: lenyűgözte az az összefogás, amit az elmúlt két hónap során tapasztalt az országban. Rengeteg egyéni felajánlás érkezett az NHKT-val kapcsolatban álló ökomenikus, baptista, református és katolikus szervezetekhez, a Vöröskereszthez és a különböző szeretetszolgálatokhoz, valamint a 1357-as adományvonalra is. Kiemelte: sok olyan cég és vállalkozás is segítette az adományozást, akik fertőtlenítőszereket és immunerősítőket ajánlottak fel, célzottan szociális otthonok számára.