Sokba kerül az illegális hulladék felszámolása Kalocsán

A városszéli Malomszögi utca már nem az első alkalommal kerül a figyelem központjába az illegális szemétlerakás miatt.

Korábban az utcai vízelvezető árok is teli volt mindenféle hulladékkal, most pedig egy önkormányzati tulajdonú ingatlannál alakult ki tarthatatlan helyzet. A 6/B számú, üresen álló ház és udvara szemétteleppé változott az odahordott rengeteg lom miatt. A félháznak az ablakait is betörték és jelenlegi állapotában lakhatatlan.

– Annak a háznak már vagy két éve nincs lakója. Néhány személy hordta ide évek óta folyamatosan a szemetet a város többi részéről. Nem mindenki ilyen ember ebben az utcában, de néhányuk miatt az egész utcát megbélyegzik. A mi portánkat is megnézheti, mi igyekszünk rendet tartani, még ha szegények vagyunk is – magyarázta egy utcabéli.

– Csütörtökig négy konténerrel és két nagy teherautóval vitték el innen a lomot a szeméttelepre, de lesz még mit eltakarítani – tette hozzá a szintén közelben lakó Kolompár Ferenc.

A szeméthegy már a kerítés fölé magasodott, amikor a napokban a helyszínen járt Filvig Géza, Kalocsa polgármestere.

– Sajnos a lakatlansága végett évek óta szemétlerakásra használják, ami az itt élők és az önkormányzat számára is hátrányos. Az ingatlan takarítása, a szemét elszállítása folyamatos feladatot és 300–400 ezer forint költséget jelent alkalmanként – közölte közösségi oldalán a városvezető, aki kijelentette: a takarítást követően felszámolják a szemét újbóli felhalmozásának lehetőségét, különböző megoldásokon és az ingatlan hasznosításán gondolkoznak.