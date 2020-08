Sokat javult a helyzet a kecskeméti rendelőintézetnél

Húsz-harminc méteres sorban, a napon kell várakozniuk a betegeknek a kecskeméti kórház rendelőintézeténél – terjedt el a legnagyobb közösségi oldalon. Rákérdeztünk az intézménynél, hogy mi okozhatja a gondot, és azt tapasztaltuk, közben sokat javult a helyzet, most már gyorsan be lehet jutni.

A rendelőintézethez vezető emelkedő alján, szinte már a kerítésnél állt a sor a kecskeméti megyei kórháznál – augusztus elején nemegyszer ez a kép fogadta a Csabay Géza körúton járókat és az intézménybe igyekvő betegeket. Erre a hétre azért már javult a helyzet, kedden körülbelül tucatnyian várakoztak csak a kapunál a belépésre. Ugyanezen a napon kerestük meg a kórházat a sorban állás oka iránt érdeklődve, de megkérdeztük azt is, az intézmény tud-e megoldást találni arra a problémára, hogy a betegeknek ne kelljen a tűző napon ácsorogniuk, hiszen ez – főleg az időseknek – nagyon megterhelő lehet.

A kórház válaszában leszögezte, valamennyi érvényben lévő szabályukat a betegek és munkatársak egészségének védelmében hozták meg. Hangsúlyozták, a koronavírus továbbra is jelen van, ezért a járványügyi intézkedéseket mindenki biztonsága érdekében fenn kell tartani. Éppen emiatt a rendelőintézetbe – és a kórházba – történő belépéskor kötelező az előszűrés, ennek során megmérik a testhőmérsékletet és a páciensnek kockázatfelmérő lapot is ki kell töltenie. Ez továbbra is érvényben marad, hiszen a nagy, közös várókban a vírus könnyen, gyorsan terjedhet.

A vizsgálatokon kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban, beutalóval vagy lelettel lehet megjelenni. A laboratóriumi vizsgálatokat és vérvételt háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval lehet korlátozás nélkül igénybe venni. A laboratóriumi leletkiadás továbbra is szünetel. Az eredményekről, egyéb leletekről a háziorvosnál, szakorvosnál vagy az EESZT-rendszerben lehet tájékozódni.

– A rendelőintézetben naponta 1000–1500 fő fordul meg. A legtöbb beteg 7 és 9 óra között érkezik, még abban az esetben is, ha előjegyzése későbbre szól, vagy a szakrendelés egész nap rendelkezésre áll. Nagyon sokan már több órával korábban, éppen a legfrekventáltabb időszakban jelentkeznek belépésre. Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy mindenki a kapott időpontja előtt maximum 15 perccel érkezzen, így elkerülhető a torlódás. Amennyiben pedig időpont nélküli visszahívásra érkezik, ne csak a kora reggeli órákat válassza, hanem lehetőség szerint vegye igénybe a szakrendelés teljes időtartamát – hívta fel a figyelmet a kórház.

Megkérdeztük, a jelenlegi betegforgalom nagyobb-e a korábbi, veszélyhelyzet előtti átlagosnál, többen érkeznek-e azért, mert a korlátozások miatt elmaradt a vizsgálatuk, de erre a kérdésünkre nem kaptunk választ.

A kórház azt is kéri, hogy akinek az állapota engedi, egyedül érkezzen. Ez alól kivétel a kiskorú és a mozgásában korlátozott beteg, akit a rendelő területén belül egy fő hozzátartozó vagy gondozó kísérhet. Továbbra is szükséges a várókban tartani a 1,5 méteres távolságot, és az intézmény területén kizárólag védőmaszkban lehet tartózkodni.

Az onkológiára érkező betegek bármely bejáratnál várakozás nélkül bemehetnek, az előszűrés az Onkoradiológiai Központ bejáratánál történik. A kismamák szintén külön sorban, várakozás nélkül juthatnak be az intézménybe, ahogyan a kisgyermekkel érkezőket is soron kívül engedik be a kórház munkatársai. – Kérjük a lakosságot, hogy a járványügyi helyzet alatt továbbra is segítsék munkánkat a szabályok betartásával – zárul a kórház válasza.

Hogy megkeresésünknek volt-e hozzá bármekkora köze vagy sem, nem tudjuk, mindenesetre csütörtökön már egyáltalán nem tapasztaltunk sorban állást a rendelőintézetnél.