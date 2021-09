Sokan vették igénybe az ingyenes szűrővizsgálatokat Mélykúton

Szerdán a Nemzeti Nép­egészségügyi Központ három szűrőbuszában különböző vizsgálatokat vehettek igénybe a mélykútiak.

Sokan vették igénybe szerdán az ingyenes egészségügyi szolgáltatásokat Mély­kúton, ahol a Nemzeti Nép­egészségügyi Központ (NNK) három szűrőbuszában végezték el a különböző vizsgálatokat. A Helybe visszük a szűrővizsgálatokat program költsé­geit az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja.

– Az egyik buszban a szakemberek általános állapotfelmérést végeznek, ami magában foglalja a vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést, a férfiaknál PSA-szint-meghatározást. Csontsűrűség­mérésre és légzésfunkció-­ellenőrzésre is sor kerül, valamint EKG- és boka-kar-index vizsgálatokat is elvégeznek, ami a perifériás érbetegségről, közismert nevén az érszűkületről ad képet – tájékoztatott Hárskuti Márton vezető szűrési koordinátor.

Hozzátette: a résztvevők az általános állapotfelmérésen túl nőgyógyászati és szájüregi szűrésen, a kardiológiai és stroke-rizikószűrés után nyaki ultrahangvizsgálaton, neurológiai, illetve kardiológiai szakvizsgálaton vehetnek részt.

A résztvevők az életmódra és családi kórelőzményekre is kitérő kardiológiai és stroke-rizikóbecslés kérdőívet is kitöltöttek és egyéni életmódtanácsokat is kaptak. Többen is úgy vélekedtek: fontos számukra az egészségmegőrzés, és örültek, hogy eljutottak Mélykútra is a szűrőbuszok.

A jól felszerelt „mobilkórház” szolgáltatásai iránt komoly érdeklődés mutatkozott, hiszen alig másfél órát kellett áldozni a vizsgálatokra. Mélykú­ton az ellátást a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet és a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház szakemberei végezték.