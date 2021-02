Sokan sétáltak a Tőserdőben és a Holt-Tisza partján

Nem csak a jó idő, de a folyamatosan áradó Tisza folyó is kicsalogatta az embereket Lakitelekre, a Szikrai Holt-Tiszához.

Tőserdő, a környékbeliek kedvenc kiránduló helye, így a vasárnapi napsütésben sokan kikívánkoztak a jó levegőre.

A kiöntött Tisza vize már félig elborította a hidat, ami még jobban kíváncsivá tette az embereket. Fiatalok, családok, de idősebbek is sétáltak le a parthoz, néhányan a kutyájukat is hozták. Megérkezett két lovas polgárőr is, de két kajakos is úgy gondolta, hogy meglovagolja a vizet. Akadtak olyanok is, akik a Kontyvirág tanösvényt nézték meg. Ők a sár miatt, tiszta cipővel már nem érkeztek vissza.

A Tisza vízállása vasárnap reggel Tiszaugnál 589 centiméter volt. A tetőzést február 23-24-re várják.