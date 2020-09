Sokan nem szeretik a szájmaszkot, de a többség felveszi Kecskeméten

Körülnéztünk a kecskeméti boltokban és buszokon, a vásárlók és utasok mekkora része visel maszkot, és azt is megkérdeztük, mit gondolnak a kötelező használatáról. A válaszok palettája színes, de a városlakók nagy többsége tapasztalataink szerint szabálykövető.

Szeptember elején megkezdődtek az ellenőrzések az üzletekben, figyelik a vásárlókat és az eladókat is, viselnek-e maszkot. Orbán Viktor kormányfő egy minapi interjújában arról beszélt: ha háromszor is előfordul, hogy egy vásárló nem veszi fel a maszkot egy boltban, akkor akár be is zárhatják.

Kedden nyakunkba vettük Kecskemétet, hogy kicsit feltérképezzük, a hírös város lakossága hogy áll a maszkhasználat kérdéséhez a konfliktusokkal talán leginkább terhelt helyszíneken: a boltokban és a buszokon.

Egy Dobó körúti áruházban minden alkalmazotton láttunk maszkot, a plexi mögött ülő pénztárosok is viseltek. A vásárlók is fegyelmezettnek tűntek, egytől egyig elfedték a szájukat, és többnyire az orrukat is. Egy eladó azért megsúgta, nem mindig ilyen jó a helyzet, szoktak olyan vásárlóik is lenni, akik elfelejtik vagy eleve nem is akarják feltenni a maszkot, aztán vérmérséklettől függően normálisan vagy kis háborgással reagálnak a figyelmeztetésre.

– Boldogan hordom! – jelentette ki egy idős nő, aki szerint teljesen rendjén való a szabályozás most, mikor ilyen ütemben terjed a vírus. Két másik hölgy is válaszolt röviden, de névtelenséget kérve, mikor véleményüket kérdeztük.

– Most hanyagabbak az emberek, mint tavasszal. Főleg a fiatalok – mondta egyikük, akinél előrelátásból jó pár maszk és gumikesztyű is volt a bevásárlószatyorban.

– Asztmám van, zavar a maszk, mégis felteszem, a gyerekeim is – jelentette ki hetven körül járó barátnője, aki ugyancsak a fiatalabb korosztályt marasztalta el, illetve szóvá tette, hogy a politikusok szerinte nem mutatnak példát, többen nem hordanak maszkot, úgy nyilatkoznak. Ez a hölgy azt is elárulta, hogy egyszer rászólt valakire, hogy miért nem visel arckendőt, de megbánta, mert az illető elküldte melegebb éghajlatokra.

A Malom központban a biztonsági őr udvariasan szólt egy nőnek a maszk miatt, aki rögtön teljesítette is a kérést. Az élelmiszerboltban a pénztárosokon és az összes vásárlón láttunk maszkot. Egy fiatal anyukán is, de Nagy Nikolett kijelentette: csak azért tartja be a szabályt, mert muszáj, és mert nem akar büntetést. Azt mondja, a buszon viszont általában csak a kezére teszi rá, mintegy jelképesen.

– Nagy hülyeség ez az egész, főleg így, hogy csak boltban meg néhány helyen kell a maszk, de strandon, fesztiválon, utcán nem. Sokat nem véd, főleg ha az orrod kint van, ha meg újra használod, ott van rajta a baci, ráragad a kezedre, amivel piszkálod az arcod – vélekedett Nikolett.

A Rákóczi úton lévő Via Roma Cipőüzlet – régi nevén a Cipők Boltja – boltvezetője, Nagy Judit elmondta: sokan tudomásul veszik, hogy bent kötelező a maszk.

– De sajnos napi szinten vannak olyanok is, akik megmagyarázzák, hogy miért nem veszik fel, és mindenféle okot felsorolnak, miért nem használják. Politizálnak, hőbörögnek miatta. Én szólok mindenkinek, aki bejön, hogy fel kell vennie. Akinek nem tetszik, nem jön be. Én sem szeretem, mert hosszabb távon migrénes fejfájás és hányinger gyötör tőle, de muszáj kibírni. Ahogy kimegy a vásárló, leveszem. Inkább használom, mint hogy bírságot fizessek – összegezte Nagy Judit a tapasztalatait.

A helyi buszközlekedést irányító Kecskeméti Közlekedési Központ (KeKo) hétfőn hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán és honlapján, hogy keddtől, szeptember 15-től az autóbusz-vezető és az ellenőr kizárhatja az utazásból azt, aki nem, vagy nem megfelelően használja a szájat és orrot eltakaró eszközt. A KeKo azt is közölte, hogy akik buszozás közben nem tartják be a jogszabályban előírtakat, azokkal szemben szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek az illetékes hatóságnál.

❗️😷❗️Fontos figyelemfelhívás maszk használatára! ❗️😷❗️Szeptember 15-től az autóbuszvezető és a közúti ellenőr az… Közzétette: Kecskeméti Közlekedési Központ – 2020. szeptember 14., hétfő

Két alkalommal teszteltük a talán legnagyobb forgalmú járatot, a 14-est a kora délutáni csúcsforgalomban, mikor a diákok hazafelé tartanak. Első alkalommal, 12.50-kor húsz utas szállt fel, mindenkin – nyugdíjason, felnőttön, tinin egyaránt – volt maszk. Második alkalommal is százszázalékos volt az arány a szabálykövetők javára, bár egy-két utasnak kikandikált az orra, vagy az álla alatt tartotta a maszkot.