Sokan nem jelentkeztek a pénzükért a Víziközmű Társulat tagjai közül

Végelszámolással befejezné működését a Kiskunhalasi Víziközmű Társulat, azonban még közel 33 millió forint befizetett, de utólag visszajáró összegért nem jelentkeztek a jogosult társulati tagok.

A városban régóta befejeződött a szennyvízcsatorna beruházás második üteme is, kiépült a csatornahálózat és elkészült az új szennyvízkezelő telep is. Az érintett ingatlantulajdonosok 188 ezer forint hozzájárulást fizettek a beruházás megvalósulásába. A társulás a beruházáshoz hitelt vett fel, majd másfél év alatt vissza is fizette a tőkét és a kamatokat, így a végelszámoláskor kiderült, hogy nem volt annyi pénzre szükség, mint amennyi pénzt beszedtek a társulás tagjaitól. A társulás közgyűlése döntött arról, hogy 188 ezer forintról 160 ezer forintra leszállította a hozzájárulás összegét. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki befizette addig a 188 ezer forintot, visszajár neki 28 ezer forint, amely közel 3500 ingatlantulajdonost érint, és közel 98 millió forint összesen.

A társulás levélben értesítette a tagokat a jó hírről, ezt követően hosszú sorok kígyóztak a Kiskunhalasi Víziközmű Társulat Kmeth Sándor utcai irodája előtt. A többség jelentkezett is a visszajáró pénzért, mostanra azonban kiderült, hogy a jogosultaknak még jó egyharmada viszont nem. Így a Kiskunhalasi Víziközmű Társulat egyelőre végelszámolással nem tudja befejezni a működését, mert még közel 33 millió forint visszafizetésre vár.

– Kikérjük a lakcímnyilvántartóból az érintettek címét, és újabb tértivevényes levélben értesítjük őket, hogy keressék fel irodánkat és vegyék át a visszajáró pénzt – közölte hírportálunkkal Vili Gábor a társulás elnöke. Aki nem veszi át a levelet és nem jelentkezik a pénzért, akkor ezt a pénzt nem fogják tudni később visszafizetni – hívta fel a figyelmet Vili Gábor, aki elmondta azt is, hogy a társulás működése akkor tekinthető befejezettnek, ha megtörténik a végelszámolás.