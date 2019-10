Sokan letennék az autót, ha jobb lenne a buszközlekedés

A közelmúltban elvégzett felmérés szerint Kecskeméten az utasok mindössze 40 százaléka tartja megbízhatónak a jelenlegi buszközlekedést. A szolgáltatás javításán, egy új modell bevezetésén dolgozik az idén megalapított Kecskeméti Közlekedési Központ Kft., az aktuális feladataikról Hári Ernő ügyvezetőt kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

– Májusban személyes kikérdezéssel mérték fel az utazási szokásokat, majd a város honlapján is elérhető volt három kérdőív. Összesen hány vélemény gyűlt össze?

– A várakozásainkat meghaladóan közel hétezer értékelhető válasz érkezett a lakosságtól. Ez azért is fontos, mert ebből is látszik, hogy a lakosságot érdeklő közszolgáltatásról van szó, van véleményük a jelenlegi szolgáltatásról, vonalhálózatról és járatsűrűségről, miközben az összesítés után az is egyértelmű, hogy használható elképzelésekkel is rendelkeznek a szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatban. A vélemények számosságából az is következik, hogy a város teljes közlekedésével kapcsolatban van észrevételük a lakosoknak.

– Melyek a levonható legfőbb következtetések a gyalogos-, a kerékpáros- és az autós forgalomra, a gépjármű-használatra vonatkozóan? A válaszadók mekkora része lenne hajlandó autóról buszra váltani megfe­lelő körülmények esetén?

– Kecskemét helyi autóbusz-közlekedését munkanapokon jelenleg 33 ezer ember használja. A felmérésből megállapítható, hogy az utasok mindössze negyven százaléka tartja megbízhatónak a jelenlegi szolgáltatást. Különösen a reggeli csúcsidőszakban vélik zsúfoltnak a járatokat. A szolgáltatásfejlesztésre vonatkozóan legtöbben az elektronikus úton is elérhető menetjegyek és bérletek biztosítását kérték. Kilencven százalékuk tartja fontosnak a járatok pontos közlekedését, több mint nyolcvan százalékuk a város több pontján lévő megállóhelyeken is a tervezhető átszállások kialakítását kérte. A gépjárműhasználók körében elég magasnak tekinthető az a 41 százalékos hajlandóság, mely alapján újra igénybe vennék az autóbusz-közlekedést, ha és amennyiben annak fejlesztése megtörténne. A válaszokból megállapítható, hogy kilenc százalékuk háztartásában van jelenleg is már három vagy több személyautó. A várost zsúfoltnak látják, nehezen viselik a torlódásokat, saját érzékelésük szerint egy-egy parkolóhely megtalálása három-öt percet vesz igénybe. Mindössze négy százalék az, aki semmilyen körülmények között nem szállna ki autójából, ami – azt gondolom – a helyi társadalom felelős gondolkodására irányítja rá a figyelmet. Nagyon fontos megemlíteni: a válaszadók csupán tíz százaléka jelölte meg, hogy a munkáltatója támogatást biztosít részére a helyi autó­buszbérlet megváltására. Ez nagyon alacsony arány, emelni szükséges. A kerékpáros és gyalogos válaszadók mintegy 57 százalékának van személygépjárműve is, ennek ellenére csak felük nyilatkozott úgy, hogyha nem kerékpárral vagy gyalogosan közlekedik, akkor személygépjárműbe ül, míg másik felük ebben az esetben is az autóbuszt választ­ja.

– Milyen változtatások tűnnek észszerűnek a beérkezett vélemények alapján?

– A felmérés nyomán jól körvonalazhatóak azok a feladatok, melyek előttünk állnak. Ennek széles körű és szakszerű elvégzésének érdekében társaságunknál jelenleg folyamatban van annak az informatikai háttérnek a megteremtése, amely biztosítani tudja az adatok többszempontú feldolgozhatóságát, a kialakított alternatívák modellezését. Ennek üzemszerű működésbe állása után tudjuk megkezdeni a hálózatra és menetrendre vonatkozó elképzelések kidolgozását. Az elektronikus menetjegy és bérlet bevezetéséről megkezdtük a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel az egyeztetéseket, erről később tudunk pontos időpontot mondani.

– A szeptember 23-ai határidőig hány pályázat érkezett be a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírt tenderre? Közte van-e a Volánbusz Zrt.? Mit lehet tudni a pályázókról?

– A pályázati eljárás még folyamatban van, így kérdésére jelenleg nem áll módomban válaszolni.

– Melyek most a legfontosabb feladataik? Mit lehet tudni a jövő évről?

– A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. munkatársai jelenleg a gazdálkodási, humánerőforrás-biztosítási, forgalomszervezési és műszaki előkészítési feladatokat végzik annak érdekében, hogy 2020. január 1-jétől az új modellnek megfelelően indulhasson el a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítás. A célunk az, hogy a szolgáltatás zökkenőmentesen és stabilan álljon az utasok rendelkezésére. Az új modell azt a célt szolgálja, hogy a város megrendelői pozíciója tovább erősödjön, azaz a szolgáltatás tervezésére, megrendelésére, annak minőségére és végrehajtására közvetlen ráhatása legyen, problémák felmerülése esetén hatékonyan és gyorsan tudjon beavatkozni, megoldást találni.