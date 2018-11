Sokan közterületi konténerekbe tömik otthoni szemetüket

Az illegális szemétlerakás többször szóba került a csütörtöki kecskeméti közmeghallgatáson, ahol olyan érdekes felvetések is elhangzottak, mint hogy sólymokkal riasszák el a galambokat a városközpontban, vagy hogy nevezzenek el egy közteret vagy közintézményt Ferenc József császárról.

Az átlagosnál nagyobb volt az érdeklődés a csütörtöki közmeghallgatáson, közel húszan jelentkeztek a városháza dísztermében, hogy előadják közérdekű javaslatukat, kérésüket.

Balázs Mihály volt az első, aki elmondta: szerinte egy fénysorompót kellene kialakítani a gyalogosoknak, kerékpárosoknak a Halasi úti felüljáró alatt, hogy biztonságosan és könnyen át tudjanak haladni a síneken és ne fent, a felüljárón kelljen a benzingőzt és a füstöt szívniuk.

– Tudnak-e olyan profi sportklubot, amely olyan teremben edz, amely salétromos, dohos, nincs öltözője és tusolni sem lehet? No? Nyilván nem. Akkor miért van ilyen kitüntetett szerepben a City Balett, a város miért így kezeli? – kérdezte a közmeghallgatások állandó résztvevője, dr. Szentkirályi László, aki szerint szégyen, hogy milyen körülmények között dolgoznak a balettosok a volt Tiszti Klubban. Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester válaszában arról tájékoztatta, hogy egyeztetett az ügyben Cseke Péterrel, a színház igazgatójával, vannak tervek a színház felújítására, ott tervezik méltóképpen megvalósítani a teátrum balett-tagozatának próbatermét. Az alpolgármester hozzátette: a direktor szavai szerint a terem nem annyira alkalmatlan a célra, mint azt Szentkirályi László előadja, de tájékozódni fog a kérdésben.

Az illegális szemetelést több hozzászóló is felhozta. Hámori József szerint kriminális állapotok uralkodnak a tilosban lerakott hulladék miatt a Kurucz téren, szerinte négy konténerre is szükség lenne ott. Szeberényi Gyula ezzel nem értett egyet, mondván: akkor a többi kecskemétit érné hátrány azok miatt, akik nem hajlandóak fizetni a szemételszállításért, és inkább szennyezik, elcsúfítják a közterületeket. Ráadásul, ha több konténert tennének ki a Kurucz téren, akkor a város más részeiből is odahordanák a hulladékot.

A Petőfi Sándor utcáról Horváth Ferencné is arra panaszkodott, hogy sokan a fűrész­fogasoknál lévő kispiac környékén, az ő társasházuk mellett szabadulnak meg a szemetüktől, felesleges lomjaiktól. Ő egy alkalommal látta is, ahogy egy férfi az autójából kidobta a zsákot, de amikor rászólt, szitokszó volt a válasz.

Piroska Ferenc a Március 15. utca 28–46. szám alatt lakók nevében kérte az előttük lévő parkoló korszerűsítését, mert nagyobb esők után csak bokáig érő vízben tudják megközelíteni az autójukat. Mihályné Erika javasolta, hogy legalább a Széchenyi térről induló buszjáratok – 4-es, 12-es, 18-as, 23-as – térhessenek vissza a Rákóczi út páros oldalára, és hangot adott annak a véleményének is, hogy először talán nem a buszokat kellene kitiltani a központból. Emellett felvetette, hogy a Kiskőrösi út mellett szükség lenne járdára, kerékpárútra.

Elhangzott még egy-két, nem éppen szokványosnak mondható ötlet is a közmeghallgatáson. Szénási József azt javasolta, hogy a volt zsinagóga környékéről és egyáltalán a belvárosból sólymokkal próbálják meg elriasztani a galambokat. Hámori József pedig érthetetlennek nevezte, hogy Ferenc Józsefről nincs elnevezve se köztér, se közintézmény Kecskeméten, pedig szerinte megérdemelné. Szeberényi Gyula Tamás röviden reagált, mondván: az egykori osztrák császár, magyar király elég megosztó személyiség volt.

