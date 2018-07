Hétfőtől pár napig 34 fokos csúcshőmérsékletet jelez a meteorológia. A strandok, uszodák mellett hatalmas népszerűségnek örvendenek ilyenkor szabad vizeink is, melyek vízminősége igen eltérő, de valamennyi megyei vízfelület használható mártózásra.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Tele van fürdőzőkkel a kunfehértói strandfürdő is, ahol nemcsak a hétvégéken, hanem hét közben is sokan mártóznak a tó hűvös vizében. Az ÁNTSZ legutóbbi, július 16-ai fürdővíz-mintavétele szerint kiváló a tó vizének minősége. Két éve nyáron az elszaporodott hínár tette kellemetlenné a fürdőzők önfeledt kikapcsolódását, azonban a víz tetején is lebegő zöld növényzet inkább csak látványra volt rémisztő, elszaporodása inkább azt jelezte, hogy egészséges a tó vize. Kotrógépekkel, majd legutóbb tavaly télen a víz minimális szintre való csökkentésével, a fagyos időjárásnak köszönhetően sikerült szinte teljesen eltüntetni a tóból a hínárt. A tó környezetében az elmúlt években több infrastrukturális beruházás is történt, a szomszédos sporttáborban műfüves pálya és új faházak épültek az ide érkező nyaralni vágyók számára. Felújították a közösségi helyeket, megújították a nyári fesztiválrendezvényeket, amelyek az idén még több fürdővendéget vonzottak a fehértói természetes szabad vízi strandfürdőbe.

Kiskunmajsán, a gyógy- és élményfürdő területén található tófürdő vizét kiválóra minősítette a szakhatóság. A homokos parttal rendelkező mesterséges tó igen kedvelt a kisgyermekes vendégek között is. Szikora Gyula, a létesítményt üzemeltető Jonathermál Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: idén új jéghegyet telepítettek a tóba és a tóparton elkészült egy felnőttfitneszpark.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Sajnos, az idei szezont eddig erősen befolyásolta a sok eső és a hidegebb idő. Reméljük, hogy tartós változás következik az időjárásban, de addig is egyéb kikapcsolódási lehetőségeket kínálunk vendégeinknek. Ilyenek például a „Zenélő Udvar” elnevezésű estek a Lópofa Csárdában, vagy augusztus 4-én a Magyarock Dalszínház esti fellépése, amely a Padlás című Presser–Sztevanovity-musicalt mutatja be a fürdőben – sorolta Szikora Gyula.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya engedélyezte a Vadkerti-tó fürdési célú használatát 2018. június 1. és augusztus 31. közötti időszakra. Munkatársaik a fürdőidény megkezdése előtt és azt követően is ellenőrizték a fürdőhelyet, mely során meggyőződtek arról, hogy megfelel a fürdőzés közegészségügyi feltételeinek, és az előírásokat betartják az üzemeltetők. A bakteriológiai vizsgálat szempontjából megfelelő minőségű és alkalmas strandolásra a tó vize.

A Vadkerti-tó vízminősége az ÁNTSZ legutóbbi vizsgálata alapján „tűrhető” minősítést kapott. A kormányhivatal szerint a tó vízminőségét elsősorban az időjárási tényezők (hosszan tartó kánikula, szárazság, heves esőzések) ronthatják, de a fürdőzők is tehetnek a vízminőség megőrzéséért. Például használják a partokon elhelyezett zuhanyzókat, illemhelyeket a fürdés előtt, a hulladékot, szennyező anyagokat a megfelelő tárolókba helyezhetik. Természetesen ajánlott fürdés után is lezuhanyozni, az esetleges fertőzések elkerülése érdekében.

„Jaj, de jó a Szelidi-tó” – mondja a tavalyi év nagy slágere

A tavalyi szezonban Szolnoki Peti, Rokker Zsoltti, Kerozin Axel révén még a népszerű zenei feldolgozások közé is bekerült a Szelidi-tó, amely most kiváló vízminőségével szerepel a szakhatóság listáján. Slágergyanús szerzemény idén ugyan nem született a kígyó alakú tóról, de annak népszerűsége továbbra is tart.

Éjfélig lehet bulizni a strandokon

Pénteken rendezik meg a Strandok Éjszakáját, amelyhez országos szinten több fürdő is csatlakozott. Hosszabbított nyitvatartással, sztárfellépőkkel és kedvezményes belépőkkel is várják az érdeklődőket négy Bács-Kiskun megyei strandon is.

A dávodi gyógyfürdőben este 9-től éjfélig tart majd a program. Élő zenével, koktélbárral és éjfélkor tűzijátékkal várják a vendégeket. A belépő ára: egész napos jegy +500 forint, illetve 20 órától 18 év alatt 490 forint, 18 év felett 990 forint fejenként.

A Halastermál gyógyfürdő minden felnőtt vendégnek ingyenkoktélt kínál, ezen túl nosztalgiadiszkó várja a vendégeket este fél 9 és éjfél között.

A kecskeméti fürdő éjfélig tartó bulijában élő DJ-show, lézershow, táncfellépés, tűzzsonglőr, ajándék világító karkötő várja a vendégeket. A belépő ára 14 év felett 1300 Ft/fő, 14 év alatt 900 Ft/fő.

Tősfürdőn a rendezvényt szombaton tartják meg. A programban retró medencés parti és DJ Gazso fellépése szerepel, éjfélig.

Az aktuális fürdővízminták minősége

Kecskeméti Szabadidő Központ:

Mintavételi dátum: 2018. 07. 16.

Fürdővízminta értékelése: kiváló

Szezonminősítés: kiváló

Kiskunmajsai tófürdő:

Mintavételi dátum: 2018. 07. 16.

Fürdővízminta értékelése: kiváló

Szezonminősítés: jó

Kunfehértó tófürdő:

Mintavételi dátum: 2018. 07. 16.

Fürdővízminta értékelése: kiváló

Szezonminősítés: kiváló

Szelidi strand:

Mintavételi dátum: 2018. 07. 16.

Fürdővízminta értékelése: kiváló

Szezonminősítés: tűrhető

Tiszakécskei szabadstrand:

Mintavételi dátum: 2018. 06. 26.

Fürdővízminta értékelése: megfelelő

Szezonminősítés: tűrhető

Vadkerti tófürdő:

Mintavételi dátum: 2018. 07. 16.

Fürdővízminta értékelése: megfelelő

Szezonminősítés: tűrhető

Forrás: Országos Közegészségügyi Intézet