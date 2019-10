Sokakat vonzott az állásbörze

A meghirdetettnél előbb kezdték a kormányhivatal állásbörzéjét, mert annyian várakoztak a járási hivatalban az Álláskereső Klubban zajló esemény kezdetére. Ráa­dásul az érdeklődés nem csökkent rohamosan, így pár perccel később száz fölött járt a rendezvényen regisztráltak száma.

Kovács Ernő megyei kormánymegbízott pár napja a pályaválasztási kiállításon közölte, hogy a megyében a Bajai járás büszkélkedhet a legalacsonyabb, 2,3 százalékos munkanélküliségi rátával. Ez 1040 álláskeresőt jelent a járás területén.

Rekettye Sándor, a hivatal bajai foglalkoztatási osztályának vezetője megnyitójában elmondta: előnyös lehet a munkát keresők számára, hogy egy helyen több foglalkoztató ajánlatát is megismerhetik, például a honvédség mellett a Magyar Posta, illetve a mélykúti feldolgozó munkatársai is várták az érdeklődőket, de magasabb képzettséget igénylő állásokról is lehetett tájékozódni.

A meghívóban tizenöt szakmát emeltek ki a szervezők, végül 48 munkakört tudtak ajánlani. A változásokat érzékelteti, hogy a posta több munkakörbe keresett embert, a börze napjára viszont ezek közül többet már betöltöttek. Biztatták a foglakoztatókat is, hogy éljenek a különféle támogatási formákkal, ezek révén a jogszabályi minimumnál jóval magasabb fizetéssel csábítsák magukhoz a szabad munkaerőt.