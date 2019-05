Sok tapasztalatot szereztek az anyák és a kismamák

Több mint ezerfős látogatottságot könyvelhetett el a Születésünnep rendezvénysorozat a 90 ingyenes babás-mamás programján. Az 5. Születésünnep minden eddiginél népszerűbb volt.

– Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt évek munkája beérett. Az idei egy nagy áttörés volt az érdeklődést és a létszámokat is tekintve – osztotta meg tapasztalatait Kovács-Dandi Csilla főszervező.

– Az ingyenes programjainkon több mint 130 kismama, anyuka vett részt, akik szinte valamennyien több rendezvényt is felkerestek a tíz nap alatt. Átlagban legalább öt programon részt vettek, de négy fő 18-on, két fő pedig 21-en. Ennek köszönthetően a programok látogatottsága csodás számokat mutat, több mint ezer főt értek el az előadók, foglalkozásvezetők. Jó néhány programunkra egyszerre akár 40-50 érdeklődő is kíváncsi volt, de átlagban 15-20-an mindegyiken részt vettek – sorolta Csilla kismamajóga-oktató és dúla, aki több programot is tartott a Születésünnepen.

A tíz nap alatt minden napra jutott bőséges programkínálat. A legnépszerűbb programok a következő voltak: relaxsóbarlang-használat, hordozós fesztivál, Így tedd rá elnevezésű népi játékokat és néptáncot magában foglaló program, dackorszakról szóló előadás, Babahancurka, Manóta és válaszkész nevelést bemutató előadás, a baba-­elsősegélyről szóló előadás, valamint a kötetlen beszélgetés dr. Bánfalvi Attilával, a megyei kórház szülészet-­nőgyógyászati osztály vezetőjével.

– Sokakat elértünk, akiknek ez volt az első Születésünnepe, de bőven akadtak visszatérő anyukák is, akiknek nagyon örültünk. A résztvevők többsége kisgyermekes édesanya volt, de kismamák is kíváncsian ismerkedtek a rájuk váró feladatokkal és a szüléssel kapcsolatos tudnivalókkal, tapasztalatokkal – részletezte a szakember.

Jövőre lesz folytatás, a szervezők figyelembe veszik az ez évi tapasztalatokat, az anyukáktól jövő kéréseket.

– Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk idén is, ami jólesik és motivál minket a folytatásra – árulta el Csilla. – Negatív kritika csak azt érte, hogy egyszerre futott sok program, így sajnos szelektálni kellett az anyukáknak. Felvetődik minden évben, hogy legyen hosszabb mint tíz nap, de ebben egyelőre nem gondolkozunk. Úgy vélem, ez pontosan az az időtartam, amely mind az anyukáknak, mind az előadóknak megfelelő. A végén néhányan megjegyezték, olyan pörgős és tartalmas volt ez a tíz nap, hogy már előre tartanak a következő szürke, unalmas hétköznapoktól. S ami nagyon fontos számunka, az anyukák és kismamák is sokat tanultak a programokon. Az előadók személyét nem érte kritika, mindenkit felkészültnek, szakmailag kompetensnek ítéltek meg. A programot tartók részéről is csak pozitív visszhang volt, a szervezést jónak találták, minden rugalmasan és összehangoltan zajlott. A legtöbben azért csatlakoztak hozzánk, hogy jó célt szolgáljanak, és csak keveseket motivált elsősorban a jó reklám és marketing – mondta végezetül.

Felajánlások is érkeztek

Immár ötödik éve, ha május, akkor Születésünnep. A kismamákat és kisgyermekes anyukákat megszólító ingyenes rendezvénysorozat ezúttal tíz nap alatt 22 helyszínen, 90 programmal várta az érdeklődőket. Ebben az évben is sok felajánlás érkezett az előadóktól, így 135 ajándékot sorsoltak ki a résztvevők között a záróünnepségen.