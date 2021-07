Sok száz receptből választott a zsűri az idei szakácskönyvbe

Gasztrotúra címmel, olvasó­ink kedvenc családi receptjeivel jelenik meg október végén a Mediaworks megyei lapjainak szakácskönyve. A zsűri által kiválasztott több mint 150 ételt a napok­ban mesterszakácsok és -cukrászok készítették el.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergelyék fővárosi közpénzből támogatják az LMBTQ-propagandát

Nagy volt a nyüzsgés a konyhában, séfek és receptjükkel a könyvbe kerülő olvasók egyaránt főztek, sütöttek a tűzhelyeken, valamint készültek a jobbnál jobb desszertek. Az album „műtermében” Sándor Adrienn stylist tálalta, állította be a finomságokat a fényképezéshez, Imre György pedig többféle fotót is készített, hogy majd a legjobb kerüljön be az ételekről a kiadványba.

– A beküldők idén is kitettek magukért, mind a receptek számát, mind az ételeket tekintve

– hangsúlyozta Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, az album lektora. – Olyan finomságokat készíthettünk el, melyekre a kollégákkal együtt azt mondtuk, most már értjük, miért is a családok kedvencei.

Sok száz receptből kellett választania a zsűrinek. Prohászka Béla hangsúlyozta, odafigyeltek arra, hogy ne legyenek ismétlődő ételek, és a magyar mellett nemzetközi kitekintést is adjon a könyv.

Az előétel-leves-főétel-desszert tematika megmaradt, ugyanakkor újdonságként a grillsütőben és szabad tűzön készült ételek jelentős számban kerülnek a kiadványba.

Dr. Farkasinszki Ildikó sós karamellás, kesudiós, füstös sajttortát készített grillsütőben. Ildikó 30 évig dolgozott a közigazgatásban jogászként, de a szakmájában ma is aktív hölgy cukrászvégzettséget is szerzett. Most sütisulit vezet, és ott nagy szerepet kapnak a grillben sütött finomságok. Párja, Lovas József is grill­készülékben alkotta meg a füstön párolt, vörösboros báránycsülköt mézes sárgarépa­körettel.

– Mindketten használunk a grillsütőben füstölőfákat, ezek még aromásabbá, különlegesebbé teszik az ételeket – hangsúlyozta Lovas József. – A hús fűszerezésénél rozmaringágakból készített ecsetet is „bevetettem”, a köretnél pedig arra is törekedtem, hogy ne csak ízvilágában harmonizáljon a báránnyal, hanem színével jó hangulatot is keltsen.

Csonka Zsolt mesterszakács kiemelte, mindegyik általa elkészített, könyvbe kerülő ételt csodálatosan komponálták meg beküldőik. Semmit nem kellett változtatni, hozzátenni vagy elvenni, hogy finom étel kerüljön a tányérra. Külön kiemelte a csorbalevest, a kacsamájjal töltött lepénykét csipkebogyómártással. Amikor pedig majd megjelenik a könyv, már mindenki csemegézhet a jobbnál jobb receptekből.