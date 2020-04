Sok segítséget nyújtanak a szülőknek és a gyerekeknek

Az iskolások digitális távok­tatásáról rengeteg szó esik, arról viszont jóval keve­sebb, hogy ebben a rendkívüli helyzetben az óvodás gyerekeknek hogyan tehetik érdekessé a szülők a négy fal között töltött heteket. A Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda rengeteg jó ötletet, tanácsot osztott meg a családokkal.

Március 16-tól nagyon sok családban szembesülnek a „szünidő és mégsem” dilemmával: otthon van egyik vagy mindkét szülő, az iskolás és az óvodás gyermek is, de lazításra, kikapcsolódásra nincs túl sok lehetőség. A diákokat alaposan leköti a digitális távoktatás, a szülőket a home office és a nagyszülőkről való gondoskodás – az egészből pedig szegény ovis annyit lát, hogy szerettei körülötte vannak ugyan, de a nap nagy részében a laptop, tablet előtt kell ülniük, nem tudnak vele foglalkozni. Amikor végre jutna idő a játékra, a munkahelye miatt is aggódó anya, apa elég fáradt, és tanácstalan, mivel dobhatná fel a legkisebb családtag napjait. Persze, az internet is az ötletek széles tárházát nyújtja, de az információk tömegében könnyű elveszni, és nem biztos, hogy mindenki megtalálja a 3-6 éveseknek leginkább megfelelő elfoglaltságot.

A Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda – melynek egyik óvodája a Munkácsy Mihály utcában, a másik az Erkel Ferenc utcában található – példamutatóan a családok mellett áll ebben a soha nem látott és sok kihívást tartogató helyzetben. Simon Andrásné igazgató elmondta: a gyerekek egészségének védelme érdekében tett intézkedések betartása, betartatása náluk is nagy önfegyelmet, türelmet és megértést kívánt mindenkitől. A fenntartó Kecskeméti Református Egyházközség vezetőivel közösen úgy döntöttek, hogy ők is biztosítanak ügyeletet azoknak a gyerekeknek, akiknek szülei nem tudták megoldani a felügyeletet. Az ügyelet azóta is folyamatosan működik az óvodapedagógusoknak és a nevelő-oktató munkát segítő dolgozóknak köszönhetően.

– Az elmúlt időszakban mi is megtapasztaltunk a veszélyhelyzet miatti kényszerű otthonlétből, a napi 24 órás bezártságból adódó feszültséget, amely óvodásainknál is érezhető volt a szülők visszajelzései alapján. Mi, óvodapedagógusok azt gondoljuk, hogy a nagyobb gyermekek könnyebben feltalálják magukat, hiszen sok a feladatuk, a kisebbek viszont nem igazán értik, hogy anya, apa miért nem foglalkozik velük többet. Ők nehezen élik meg ezt az időszakot, hiányzik nekik az óvoda, a csoporttársak, az óvó nénik, a dajka nénik, a megszokott és kedvelt mindennapi tevékenységek, játékok, mesék, foglalkozások. Kolléganőimmel úgy döntöttünk, hogy otthon maradt óvodásaink kezét továbbra is fogjuk, nem engedjük el ebben a „rendkívüli szünetben” sem. Hitünk és pedagógiai elköteleződésünk szerint a gyermekek fejlesztő nevelése, a szülők támogatása ebben a helyzetben még inkább fontos kell hogy legyen számunkra, mivel az intézmény szerepvállalása kézzelfoghatóan megszűnt – mondta el Simon Andrásné.

A Pálmácska óvoda munkatársai rövid idő alatt összeállítottak egy 34 oldalas anyagot a szülőknek, amely tartalmazza a tavaszi tevékenységi terveiket, és ezt e-mailben elküldték a családoknak. Ebben például részletesen leírják, milyen bibliai történeteket érdemes elolvasni, hogyan lehet imádkozni elalvás előtt, étkezésekkor, a szülőkért vagy a nagyszülőkért. De kitérnek arra is, miként lehet megismerni a környező világot, egyszerű kísérleteket elvégezni (például sókristályt növeszteni), vagy a házimunkába játékosan bevonni a kisgyerekeket, akár zoknipárosítással, akár asztalterítéssel. Az is kiderül az útmutatóból, hogy a kavicsok milyen sokféle lehetőséget rejtenek magukban, például remek eszközei a számolás alapvető műveleteivel való ismerkedésnek, de akár amőbázásra is használhatók. Rengeteg jó ötletet meríthetnek a szülők a benti vagy kerti mozgáshoz is a különféle ugróiskolák, eszközöket nem igénylő akadálypályák, lábtornagyakorlatok leírásából. Versek, mesék, mondókák külön-külön a kis-, a középső és a nagycsoportosoknak, zenehallgatási tippek, kézműveskedési, rajzolási tanácsok – ezekre is gondoltak az óvodapedagógusok.

– Jó szándékkal a szülők figyelmébe ajánlottuk azt is, hogy gyermekükkel szemben milyen elvárásaik legyenek, például az önállóság fejlesztése terén öltözködésben, étkezésben, és hogyan vihetnek rendszert a napirendjükbe, szokásaikba – folytatta az igazgató.

Kezdeményezésükhöz az óvoda fejlesztő-gyógypedagógusa is csatlakozott. A nevelési évben már elkezdett iskola-­előkészítő és fejlesztő foglalkozásokat tovább folytatta, online felületen és szakmai ajánlások küldésével támogatja a családokat, de akár személyre szabott játékos feladatokkal is szolgált, amit a szülők hálásan és együttműködve fogadtak.

– Nagycsoportosaink, a leendő első osztályosok esetében az iskolaérettséghez szükséges készségek, képességek fejlesztése nem egy-két hónapos, nem is egyéves feladat. Ez egészen az alapok lerakásától, tehát kiscsoporttól kezdődően az óvodáskor végéig tartó, hároméves nevelő-oktató munka, és a szülői nevelés, odafigyelés, együttműködés eredménye – hangsúlyozta Simon Andrásné. Hozzátette: hamarosan olyan otthoni játéktevékenységeket javasolnak majd a szülőknek, amivel az iskolaérettséghez fontos készségek további fejlesztését segíthetik, és ami még lényeges, hogy a mindennapi élethelyzetekben megvalósíthatók és nem rónak túl nagy terhet senkire.

A Pálmácska ovisait a felsoroltak mellett még egy online rajzpályázatra is csábítják, amelynek témája az éledő természet.

– Nem tudjuk, hogy óvodásainkkal és a családokkal mikor találkozhatunk újra, de abban reménykedünk, hogy minél hamarabb üdvözölhetjük egymást a reformátusok köszöntésével: Áldás, békesség! – tekint bizakodva a jövőbe az igazgató.