Sok kárt okoztak a burkolatban, ezért szigorított Kiskunfélegyháza

Valóságos kommentháborút indított el a közösségi oldalakon a közterület-használatról szóló rendelet megszigorítása Kiskunfélegyházán. A jövőben ugyanis szabálysértési eljárás indítható azok ellen, akik nem rendeltetésszerűen használják a főtér lépcsőit, korlátjait vagy éppen feljáróit. Az extrém sportot űző fiatalok viszont a főtérről kiszorulva saját pályát szeretnének, ezért szombatra lakossági fórumot hirdettek.

Nemrégiben adták át a megújult főteret Kiskunfélegyházán. A Zöld város projekt keretében több mint kétmilliárd forintból újították fel a városközponti tereket és a főutca egyes részeit. Az átadás óta azonban egyre több sérülés keletkezett az új díszburkolatokon, melyeket feltételezhetően a nem rendeltetésszerű használat okozott. A fiatalok kerékpárral, rollerrel, gördeszkával, görkorcsolyával olyan trükköket, mutatványokat végeznek a köztereken, amelyek maradandó károsodást okoznak a díszburkolaton és az utcabútorokon. Ennek megakadályozása, illetve szankcionálása érdekében szigorította a képviselő-testület a közterület-használatról szóló önkormányzati rendeletet a napokban. Az új szabályozás szerint, aki nem megfelelően használja a főteret, az a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt büntethető.

A felújított közterek védelmében született rendeletmódosítás nagy vihart kavart a városban. Sokan örömmel fogadták a szigorítást, sokan viszont védelmükbe vették azokat a gördeszkás, kerékpáros, rolleres fiatalokat, akik emiatt kiszorultak a városközpontból, mivel jelenleg nincs olyan hely Félegyházán, ahol ezeket az extrém sportokat zavartalanul űzhetnék.

A fiatalok egyik szószólója Ficsór Olivér, aki gyermekként maga is a téren BMX-ezett. Mint mondta, azért szerveznek szombat délután öt órakor a sportcsarnok parkolójában lakossági fórumot, hogy minél több embert megszólítsanak. Szeretnék felmérni, hányan támogatnák a kezdeményezésüket, és hogy hányan használnák a leendő pályát. Ficsór Olivér hírportálunknak arról is beszámolt, tervezik egy egyesület létrehozását is. Egy civil szervezet által ugyanis könnyebben pályázhatnak a park megvalósítására.

Ficsór Olivértől azt is megtudtuk, hogy az úgynevezett skate-park hiánya évtizedes probléma Félegyházán. A fiatalok, akik ma már felnőttként állnak ki a mostani gördeszkások mellett, korábban is több alkalommal jártak a városházán, kérve ennek megvalósítását. Aláírásokat is gyűjtöttek, de hiába, valamilyen indokkal mindig elutasították őket. Aztán a Petőfi-lakótelepen kaptak egy kisebb betonplaccot, de ma már az sincs meg, és az egyébként sem volt alkalmas extrém sportolásra. Ezért az, aki komolyabban szeretne ezzel a sporttal foglalkozni, kénytelen a környező településekre utazni. Ficsór Olivér öccsével, Kornéllal Szegedre, Kecskemétre, Bugacra, Szankra, Kistelekre vagy éppen Lakitelekre járt. Nem hiába, Kornél ugyanis ma már országos és nemzetközi versenyeken szerepel és bizonyítja, hogy igenis szükség van ilyen parkokra. Ficsór Olivér azt is hangsúlyozta, maximálisan támogatják, hogy óvni kell a városközpontot, de szerinte ezekről a sportoló fiatalokról sem szabad megfeledkezni.

Az üggyel kapcsolatban felkerestük a város jegyzőjét, dr. Faragó Zsoltot, aki arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a rendelet megszigorításával elsősorban nem a büntetés, hanem a figyelmeztetés volt a cél. A közterület-felügyelők eddig hiába szóltak a fiatalokra, semmilyen jogi eszköz nem volt a kezükben a szankcionálásra. Hiába kérték meg a gyerekeket, hogy hagyják abba az ugratásokat, legtöbbször hiábavaló volt a felszólítás, miközben milliós károkat okoztak a rollerekkel, gördeszkákkal, BMX kerékpárokkal.

A jegyző azt is elmondta, minden iskolába levelet írt, amiben arra kéri a tanárokat, hogy osztályfőnöki órán beszélgessenek erről a gyerekekkel. Mondják el nekik, hogy egy ideig csak figyelmeztetni fognak a közterület-felügyelők, de később a szabályokra fittyet hányó gyerekekkel szemben kénytelenek lesznek szabálysértési eljárást indítani. Ez azt jelenti, mivel zömében kiskorúakról van szó, hogy a szülőket fogják a rendőrségre beidézni. A jegyző azt is hozzátette, hogy a városházára rengeteg bejelentés érkezik a károkozásokkal kapcsolatban.

Keresik a forrást a deszkaparkra Dr. Faragó Zsolt arról is beszámolt, hogy a napokban elindult a Vasas-pálya felújítása, ahová egy skate-parkot is terveznek, ám a kivitelezése egyelőre nem fér bele a költségvetésbe. Idén biztosan nem tudják a pályát megépíteni, de keresik a megvalósítás lehetőségét.

A képek illusztrációk!