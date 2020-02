Sok fontos cél van idén is a falu előtt

Vonzóvá szeretnék tenni Duna­szentbenedeket az ott élők a letelepedni vágyók és a látogatók számára. Ehhez számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt hónapokban, és több beruházásra is készülnek.

Modern fogorvosi rendelő, hozzá szolgálati lakás, megújult egészségház és étkezde, térburkolatú járdák, felújított kerékpárút, a bolt és a buszmegálló közötti fedett tér és újabb tervek az idei évre – az alig több mint nyolcszáz lelkes Dunaszentbenedek vezetője elégedett a településnek jutott pályázati forrásokkal.

– Óriási lehetőséget biztosítottak községünknek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásai, az én pályafutásom alatt az egyik legjobban leszervezett pályázati rendszer ez volt. Jelentős összeg jutott a községnek, százmilliós nagyságrendű, és ezen a kereten belül mi dönthettük el, hogy mit szeretnénk fejleszteni – mondta Vargyas Mihály polgármester.

– Az egészségház, az étkezde, a fogorvosi rendelő felújítása befejeződött, jelenleg mindhárom elszámolás alatt van, és a közlekedésfejlesztési projektben a kerékpárút-felújítás és a járdaprogram a vége felé jár. A református templomtól a főutca Uszód felé vezető szakaszán szinte végig térköves járda készült. Persze, a falu más részein lakók is nagyon várják, hogy hozzájuk is eljussunk. A másik irányba, a községházától a katolikus templom felé és az iskoláig most kezdünk hozzá hasonló térköves járda építésének, mely a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázata segítségével valósul meg – mondta a közeljövő fejlesztéseiről a polgármester, de mint megtudtuk, van még néhány megnyert pályázat talonban, és már csak a jó időt várják, hogy nekilássanak.

– A most induló Magyar Falu Programban is három területre pályáztunk, sikerrel, a temetői vizesblokk kialakítására, az óvodaudvar és felszerelései felújítására, illetve a Béke utca aszfaltozására – tette hozzá.

A település első embere bizakodó. Mint mondja, a legutóbbi, a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás, valamint Pakson a Társadalmi Tanács ülésén miniszteri, államtitkári szintről olyan elképzelés hangzott el, hogy kialakítanak egy Közép-Duna menti régiót Paks környezetében, ami fejlesztések szempontjából egy frekventált terület lesz.

– Próbálunk egy szép és jó környezetet kialakítani. Bízunk abban, hogy ez a térségfejlesztési program, ami most elindult az erőmű környezetében, sok lehetőséget nyit meg előttünk is, még talán a korábban szálláshely-létesítési céllal vásárolt és kész kiviteli tervekkel rendelkező, úgynevezett Schmidt-ház teljes felújítása is lehetővé válik. Ez a ház a főutca – homlokzatát tekintve – legromosabb épülete, nagyon szeretnénk már ezt is rendbe tenni. Szóval sok fontos feladat, cél van előttünk az idei évre is – fogalmazott a polgármester, és hozzátette, hogy a fejlesztésekkel vonzóvá szeretnék tenni a falut az ide látogatók, esetleg letelepedni szándékozók számára, de ami a legfontosabb, hogy a környezetükkel elégedett, itt élni szerető emberek faluja legyen Dunaszentbenedek.