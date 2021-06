Sok fejlesztéssel, erős turisztikai szezonra készül a MÁV-Volán-csoport

A nyári menetrend bevezetésével tovább javul a Balaton vasúti és autóbuszos elérhetősége

Minden eddiginél jobb nyári menetrendet állított össze a MÁV-START és a Volánbusz, hogy minél több turista, nyaraló, kiránduló vagy Balaton környéki lakos számára kínáljon kedvező és az autózással szemben versenyképes utazási ajánlatot. A járványhelyzet és a korlátozások enyhítésével jelentős forgalomra számítanak a közlekedési társaságok. Az utazási kedv elérheti a 2019-es rekordévet, amikor 1,65 millióan utaztak vonattal a Balatonhoz. Több kiemelt fejlesztésre alapozva készülhet az idei évre a MÁV-Volán-csoport: elkészült a villamosítás Székesfehérvár és Balatonfüred között, melynek köszönhetően csökken a menetidő, és csendesebb, környezetbarátabb villamosvontatású szerelvények közlekedhetnek. A Déli partra új emeletes, KISS motorvonatokon is suhanhatnak az utasok, emellett óránként modern InterCity-kocsikat is igénybe vehetnek. A Dunántúl északi részének helyközi-elővárosi autóbuszvonalaira pedig folyamatosan érkeznek a Volánbusz új, MAN Lion’s City GL A23 típusú csuklós járművei.

A vasúti nyári főszezon június 19-i kezdete előtt néhány nappal, június 16-tól nagymértékben átalakul a Balaton térségében közlekedő autóbuszjáratok menetrendje is, így az ország számos pontjáról könnyebben elérhetővé válik a tó a nyári időszakban.

A MÁV-Volán-csoport integrációnak köszönhetően a Volánbusz a vasúti közlekedéshez hangoltan több új járatot indít hazánk kedvelt üdülőhelyéhez, meglévő kínálatát pedig több viszonylaton jelentősen bővíti, módosítja, hogy ezzel is segítse a belföldi turizmus élénkítését. Egész nyáron igénybe lehet venni a tavalyról ismert Balaton 24 és 72 napijegyeket, valamint azok idei kiterjesztését a Balaton 24/72 Duo napijegyeket. A kedvezmények sorában újdonság a MÁV-START Balaton Okosjegye, a biciklisek számára pedig változó árazású, a kerékpárszállító kocsival közlekedő vonatok esetében sokkal olcsóbb tarifát kínálnak.

A MÁV–Volán-csoport egységes stratégiai irányításának előnyeit kihasználva ismét szintet lépett a vasúti és az autóbuszos közösségi közlekedés összehangolása, ennek a folyamatnak a része az új nyári menetrend bevezetése is, melynek eredményeképpen jelentősen javul a Balaton megközelíthetősége is. A közösségi közlekedést választva az utasoknak nincs gondjuk vezetésre, dugókban várakozásra , már úti céljuk megközelítése közben is kikapcsolódhatnak, pihenhetnek – ennek előnyeit már a nyaralás tervezése közben érdemes figyelembe venni. A Volánbusz nyári menetrendje június 16-án, szerdán, a vasúti pedig 19-én, szombaton lép hatályba.

A pozitív várakozásokat – a járványhelyzeti korlátozások fokozatos feloldása mellett – az is megalapozza, hogy a május 17-től bevezetett előszezoni menetrendnek köszönhetően 55 százalékkal javult az utazási kedv a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ez 130 ezer utazást jelent, ezen belül az északi partra 33 ezren utaztak, több mint kétszer annyian, mint tavaly ugyanekkor, pedig a villamosítási munkák miatt csak május 31-től közlekednek vonatok.

Június első hétvégéjén 30 ezren vették igénybe a balatoni vonatokat. Több balatoni InterCity is teljes kihasználtsággal közlekedett.

A főszezontól Budapest és a Balaton déli partja között a Balaton és Tópart InterCity, valamint a Déli->Parti sebesvonat mellett hétvégi napokon megjelennek a KISS motorvonatok. Az új nagykapacitású emeletes szerelvényből álló Napfürdő expresszvonat a hétvégeken Szolnokot és a ceglédi vonal forgalmasabb állomásait köti össze Fonyóddal; a Jégmadár expresszvonat pedig a Dunakanyart, azaz Szob és Vác térségét, továbbá Rákospalota-Újpestet, Kőbánya felsőt, Kelenföldet kapcsolja össze szintén Fonyóddal, a déli parttal és a Velencei-tóval.

Budapest és Balatonfüred között június 19-től új korszak kezdődik a villamosításnak köszönhetően. Az ország és az északi part fővárosa között a korábbi évekhez képest csaknem kétszer annyi vonat közlekedik június 19-től, és egyes településekre járattól függően 8-20 perccel rövidül a menetidő. Balatonfüred és Tapolca között is gyakrabban közlekednek a vonatok, így a part menti utazások is könnyebbé válnak. Az új, kétóránként közlekedő Vízipók InterRégió vonatokkal érhető el a leggyorsabban a Balaton keleti medencéje.

A Katica InterRégió járat utasai klímás FLIRT motorvonattal utazhatnak a Déli pályaudvartól Balatonfüredig. A korábbi években a megszokott Kék Hullám IC is közlekedik.

Az idei évtől a népszerű éjjeli Bagolyvonatok az északi parton is biztosítják, hogy az éjszakába nyúló szórakozás után is mindenki biztonságban hazaérjen. A déli parton a korábbi évek magas utasforgalma alapján sűrítette a MÁV-START a menetrendet, új vonatokat indított Keszthely, Siófok és Budapest között.

A terveik szerint nyáron az Utasellátó fedélzeti vendéglátási szolgáltatásai az északi part felé is elérhetők lesznek. A déli parton az előszezontól utószezon végéig, szeptember 12-ig közlekedik étkezőkocsi Budapest és Keszthely közötti a Balaton InterCity vonatokban, a főszezonban napi 8 pár vonatban.

Vidéki nagyvárosokból is kényelmesebben érhető el az ország legnagyobb tava. A Helikon InterRégió vonatok kétóránként közlekednek Győr, a Balaton nyugati partja és Kaposvár között, de naponta egy vonatpár, pénteken és vasárnap ezen felül több vonat is Pécsig meghosszabbítva közlekedik, így a „magyar tenger” és Győr is könnyebben elérhető Baranya megye felől. Az Ezüstpart expresszvonat naponta közlekedik Miskolc és Fonyód között nagy befogadóképességű kerékpárszállító és IC+ kocsikkal. Az Aranypart és az Aranyhíd expresszvonatok szintén nagy befogadóképességű kerékpárszállító és IC+ kocsival kiegészülve teremtenek összeköttetést naponta a déli parttal Fonyódig, az előbbi Nyíregyháza, Debrecen, az utóbbi Szeged felől. A Tekergő expresszvonat naponta közlekedik Nyíregyháza―Kőbánya-Kispest―Székesfehérvár―Balatonfüred―Zánka-Erzsébettábor között. Szombathely―Celldömölk―Tapolca―Keszthely között naponta két vonat indul. Szombathely―Celldömölk―Tapolca―Balatonfüred―Budapest útvonalon pedig naponta egy és hétvégén további egy pár Kék Hullám InterCity közlekedik.

Új távolsági autóbuszjáratok indulnak a Balatonhoz a többi közt Salgótarjánból, Egerből, Gyöngyösről, Kiskunhalasról, Kiskőrösről, Dunaújvárosból, Paksról és Komlóról. Az eddigieknél több autóbuszjárat közlekedik a Balatonhoz a többi közt Győrből, Szegedről, Bajáról, Pécsről, Kaposvárról, Dombóvárról, Nagyatádról, Marcaliból, Oroszlányból és Tatabányáról. Mindezzel országosan jelentős mértékben javul a Balaton autóbuszos elérhetősége.

A menetrendváltozás Győr-Moson-Sopron, Nógrád, Heves, Komárom-Esztergom, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Fejér, Tolna, Somogy és Baranya megyéből is könnyebbé teszi „a magyar tenger”-hez való eljutást.

A déli parton Siófokon, Balatonlellén és Balatonmáriafürdőn érhetők el csatlakozások a belső-Somogy felé közlekedő járatokhoz. A tó partja mentén párhuzamos, de más megállókat kiszolgáló, vonatokhoz hangolt buszjáratok közlekednek. Siófok és Veszprém között új, a vonatokhoz csatlakozó, ütemes menetrend szerint közlekedő járatok javítják a keleti medence körbeutazási lehetőségeit. A Káli-medencében és a Balaton felvidék több részén is új buszjáratok indulnak, csatlakozva a vonatokhoz Zánka és Révfülöp vasútállomásokon.

A balatoni utazásokat teszi még vonzóbbá, olcsóbbá a MÁV–Volán-csoport új közös díjterméke, a Balaton 24 Duo és 72 Duo napijegy. A Volánbusszal közösen a Balaton teljes medencéjére kiterjedő utazási lehetőséget kínál a közlekedési társaság. A tavaly nyáron megismert Balaton 24/72 napijegyek pedig 24 és 72 órás érvényességük alatt korlátlan számú utazásra jogosítanak a Balaton körül, a Tapolca-Sümeg szakaszon másodosztályon, a Balatonfenyvesi kisvasút járatain, és a Volánbusz Balatonfüred és Tihany közötti járatain. A MÁV-START a 2021 májusában a szegedi vonatokon bevezetett Okosjegyet a nyári forgalomban kiterjeszti a balatoni vonatokra. A kijelölt InterCity és Expresszvonatokra váltható Balaton Okosjegy kedvezményes áron és korlátozott számban áll rendelkezésre. Az Okosjegy kizárólag a MÁV applikációban és az interneten váltható meg, a rendszer automatikusan mutatja a legkedvezőbb elérhető ajánlatokat, amelyek már tartalmazzák a helyjegyet is. A bicikliseket pedig egy merőben új tarifarendszer, változó díjú kerékpárhelyjegy ösztönzi arra, hogy a nagykapacitású kerékpárszállító kocsikkal közlekedő vonatokat válasszák, elkerülve a telített, illetve a csak kevés kerékpár szállítására alkalmas vonatokat.

A Volánbusz kínálata is jelentősen bővült

