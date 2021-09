Sok érdeklődőt vonzott a kiskőrösi rendvédelmi nap

Rendvédelmi napot tartottak szombaton Kiskőrösön. Az eseményen volt kutyás bemutató és baleset-szimuláció is, ahol a mentés folyamatát is bemutatták a tűzoltók, a mentők és a rendőrök is.

A szabadidő parkban több száz főleg kisgyermekes család látogatott ki, ahol a tűzoltók, rendőrök, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai, polgárőrök, katonák és a mentősök várták az érdeklődőket különböző programokkal. A rendezvényt az önkormányzat szervezte immár második alkalommal. A program egyben piknik is volt, mivel az egyenruhások bográcsokban főzték a pörköltet. Három hete tartották Kiskőrösön a város nagy rendezvényét a szüreti ünnepet, most a Dutra Fesztivál mellett a rendvédelmi napon is részt vehettek az érdeklődők.. Domonyi László polgármester azt mondta, hogy Petőfi Sándorra emlékezve stílusosan „Szeptember végén, Kiskőrösön" címmel szerveztek kulturális programokat, amely igen gazdag volt. Így délután, Petőfiről másként címmel irodalmi estre várták az olvasó közönséget a múzeumban, dr. Rónaszéki Aladár halálának 18. évfordulójára emlék koncertet szerveztek a katolikus templomban, este kiállítás megnyitóval várta a művelődési ház az érdeklődőket, vasárnap pedig fúvószenei fesztivált és az Experidance csoport fellépést szerveztek meg a főtérre. A rendvédelmi napon nem hiányozhatott a kutyás bemutató sem. A tűzoltók egy fecskendővel és négy köbméternyi vízzel szivárványt varázsoltak a látogatók örömére. Imitáltak egy autós balesetet is, a mentésben a mentők, a tűzoltók, a rendőrök vettek részt, végül bekapcsolódtak a NAV munkatársai a kábítószert kereső kutyájukkal.