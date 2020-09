Sok életet mentettek meg a szervdonorok

Az ismert szervdonorokra emlékeztek a napokban Kiskun­félegyházán, ahol két éve avatták fel az Alsótemetőben az ország első olyan emlékhelyét, ahol a szerv­átültetettek és a donor hozzátartozói közösen emlékezhetnek azokra, akik szerveikkel emberek életét mentették meg.

Az ismert donorok emlékművének megvalósítását Csikós Józsefné kezdeményezte, akinek fia, Csikós József Csiki, halálával három ember életét mentette meg. Az édesanya abban bízik, hogy ez az emlékhely egy állomás lehet a lelki gyógyulás hosszú és fájdalmas útján a donor-hozzátartozók és a szervátültetettek számára egyaránt. Azt is elmondta, hogy az avatáskor feltüntetett négy donor neve mellé tavaly további öt, idén pedig újabb négy donor neve került fel az emlékműre.

A szerdai megemlékezésen Csányi József polgármester köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy büszkék lehetünk azokra az emberekre, akiknek életük legnehezebb pillanatában a racionalitást megtalálva sikerült rálépniük arra az útra, amivel az itt maradóknak segíthetnek.

Dr. Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatója beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a szervátültetési folyamatnak nélkülözhetetlen előfeltétele a donorszervek rendelkezésre állása. Ehhez pedig az kell, hogy legyenek donorok, szervadományozók. Éppen ezért nemcsak a szervek jelentenek nemzeti kincset, hanem azok a donorok is, akik ezeket a szerveket adják. Mint mondta, ez a kezdeményezés, az emlékhely és az elhunyt donorok hozzátartozóinak felelősségvállalása túlmutat az egyéni vagy eseti adományozáson.

– A megemlékezés arra hívja fel mindannyiunk figyelmét, hogy mi is lehetünk az életmentés első és nélkülözhetetlen lépésének kezdeményezői és cselekvői azzal, hogy döntés hozunk saját szerveink halálunk utáni adományozásáról. Ez a mai nap arra hívja fel mindenkinek a figyelmét, hogy képesek vagyunk segíteni. Ez a döntés nem csupán egy lehetőség, hanem mindannyiunk személyes felelőssége – hangsúlyozta Mihály Sándor.

Berente Judit, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke – aki maga is vese­transzplantált – elmondta, ez az év nagyon különleges számára, hiszen negyedszázada annak, hogy lehetőséget kapott egy új életre. Hangsúlyozta, igyekszik úgy élni, hogy meghálálja az ajándékba kapott éveket.