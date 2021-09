Sinkovits Imre Kollégium indul Lakiteleken

Sinkovits Imre munkássága ad keretet annak a novemberben induló kollégiumnak, amely során a filmelmélet, filmesztétika, kultúra és nemzetpolitika kapcsolatát, valamint a szépirodalom, ezen belül pedig a ponyvairodalom területeit neves szakemberek irányításával dolgozzák fel az érdeklődő fiatalok. A Nemzet Színészéről elnevezett kollégium részleteiről kedden tartottak sajtótájékoztatót a Hungarikum Ligetben.

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke a sajtótájékoztatón Sinkovits Imréhez fűződő kapcsolatáról beszélt. Elmondta, több szálon is kötődik a Nemzet Színészéhez. – Kevesen tudják talán, de 1991 végén, amikor a Lakitelek Népfőiskoláról még csak álmodoztunk egy filmsorozat elkészítésébe fogtunk. Frici, a vállalkozó szellem címmel harminc részes filmsorozatot forgattunk, amit 1993-ban mutatott be a Magyar Televízió és olyan szereplők játszottak mint Sinkovits Imre, Vitay András, Körmendi János, Kubik Anna. Ez a filmsorozat alapozta meg a Lakitelek Népfőiskola anyagi hátterét. A film bevételéből épült meg a Kölcsey Ház. Magunk szerveztük, tanítottunk vállalkozni és tanultunk vállalkozni – részletezte a honatya. Elmondta még, hogy Sinkovits Imre nem csak az 1987-es lakiteleki találkozónak, de az azt megelőző 1979-es Fiatal Írók Találkozójának is részese volt. Hangsúlyozta:

Sinkovits Imre személyisége kortalan és több nemzedéket is összeköt.

Hangja, habitusa, személyisége olyan csúcsteljesítménye a színészetnek, amelyik mindig képes volt megújulni.

A Sinkovits Imre kulturális kollégium Nagy Dóra, az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület elnöke kezdeményezésére indul el november végén. Elmondta, a kollégium ötlete évek óta érlelődött az egyesület tagjaiban, de csak most a Színház és Filmművészeti Egyetem kapcsán történt események erősítették meg bennük azt, hogy most az ifjú konzervatívoknak is foglalkozni kell a magyar kultúra ügyével.

– Mi úgy gondoljuk, hogy Sinkovits Imre által képviselt szellemiségnek nagyobb hangot kell kapnia a kultúra világában. A korunkban zajló identitásháború a kultúrában érhető tetten a leginkább.

A legfőbb célkitűzés az, hogy megértsük és lássuk, hogy a rendszerváltás óta eluralkodó liberális kultúraértelmezéssel szemben és mellett is létezik művészet, film és irodalom.

Azért választottuk Sinkovits Imrét a kollégium név- és irányadójának, mert az ő munkássága, élete és hazája iránti mély szeretete példaértékű a mai fiataloknak és irányt tud mutatni ebben a viharos, identitásháborúktól terhes időszakban – fogalmazott Nagy Dóra. Hozzátette: a kollégium keretein belül két nagy területet érintenek. Az egyik a film- és színművészet, a másik pedig a kortárs próza. Minden kollégiumi hétvégén neves előadók, művészek, közéleti személyiségek tartanak majd előadást és vitaindító konzultációs alkalmakat a megadott témakörökben.

Biró István, történész a kollégium másik főszervezője hozzátette, hogy a hazánkban jelenleg tapasztalható szellemi öngyarmatosítókkal szemben szeretnék felvenni a küzdelmet azokkal az eszközökkel amelyek a rendelkezésünkre állnak. Ez pedig az értékfeltárás és az értékmentés.

A Sinkovits Imre Kollégiumba október végéig lehet jelentkezni. Olyan 35 év alatti, felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók, doktoranduszok, illetve a terület iránt érdeklődő fiatal felnőttek jelentkezését várják, akik jelenlegi, vagy későbbi tanulmányaik, valamint munkájuk kapcsán szeretnének mélyebb ismereteket szerezni a filmelmélet, filmesztétika, kultúra és nemzetpolitika kapcsolata, valamint a szépirodalom, ezen belül is a ponyvairodalom területein.

A sajtótájékoztató után születésnapja alkalmából a 93 éves Sinkovits Imrére emlékeztek a jelenlévők, a Hungarikum Ligetben található szobránál. A megemlékezésen Sinkovits-Vitay András Az én hazám című versét mondta el, végül a jelenlévők elhelyezték a szobornál az emlékezés virágait.