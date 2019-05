Sikeressé tehetik a vállalkozásukat az autista gyermeküket nevelő szülők

Autista gyermeküket nevelő szülőknek tartanak háromnapos tréninget Kecskeméten, mégpedig arról, hogyan indíthatják be és tehetik sikeressé saját vállalkozásukat. Jó pár ígéretesnek tűnő ötlettel is megismerkedhetnek a résztvevők.

Az autizmussal élő fiatalok közül – az Autizmus Centrumból kikerülve – a legtöbben nem tudnak középiskolába menni, sem a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni, a hagyományos szociális intézmények pedig nincsenek felkészülve speciális igényeikre, nem rendelkeznek megfelelő szaktudású szakemberekkel, sem fejlesztőeszközökkel. Így általában az történik, hogy az egyik szülő – jellemzően az édesanya – feladja munkáját és otthon marad fiatal felnőtt gyermekével.

Viszont az ápolási díjra hagyatkozni nyilván a család anyagi biztonsága szempontjából sem optimális megoldás, és az anyukák is szeretnének kimozdulni, kamatoztatni megszerzett tudásukat, tapasztalatukat. Mint azt Szabó Klára, az Autista Gyermekekért Egyesület (AGYE) elnöke honlapunknak elmondta: hozzájuk is sok olyan megkeresés, ötlet futott be, hogy ugyan az édesanya kötöttsége miatt nem tud a hagyományos keretek között munkát vállalni, de szeretne többet tenni családjáért, önmagáért és sorstársai­ért is, és elindítana egy vállalkozást – csak még azt nem tudja, hogyan fogjon hozzá. Az AGYE ezért pályázati támogatás révén egy háromnapos intenzív tréninget szervezett Kecskemétre; hétfőtől szerdáig a résztvevők megismerkedhetnek több ígéretes kezdeményezéssel, kitörési lehetőséggel.

Több szülő olyan jövede­lemkiegészítésre és önmegvalósításra is alkalmas vállalkozásba kíván belevágni, amellyel fogyatékos személyek nappali ellátását, foglalkoztatását teremtheti meg. Az elképzelések között szerepel például autisták nyaraltatása, szociális farm létrehozása fogyatékkal élők számára, növénytermesztés, csokoládé- vagy éppen tönkölypárna- és ajándéktárgy-készítés, esetleg szelektív műanyag-feldolgozó, vegyesbolt vagy kávézó működtetése autisták közreműködésével, bevonásával. Van olyan édesanya, aki terve miatt már el is kezdte az egyetemen az agrármérnökképzést.

Szabó Klára hozzátette: a tréning egyik legfontosabb útmutatója, hogy miként lehet elindítani a vállalkozást a realitások talaján maradva úgy, hogy az jövedelmet is teremtsen, és fenntartható is legyen. Az érdeklődő szülőknek a NESsT Europe Nonprofit Kft. szociális vállalkozások mentorálásában gyakorlott munkatársai megtanítják az alapokat: hogyan kell elvégezni egy piackutatást, elkészíteni egy üzleti tervet, amely aztán a különböző pályázatokhoz is szükséges. De szó esik emellett a marketingről, az értékesítésről és a kockázatkezelésről is.

Többen segítenek a szülőknek

A vállalkozni kész szülőknek Békefi Helén, a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megbízott ügyvezető igazgatója többek között a felvehető hitelekről, valamint a bértámogatásokról, képzésekről tartott tájékoztatást. Sipos Zsolt, a megyei kereskedelmi és iparkamara titkára pedig a kamarát mutatta be, biztatva az édesanyákat, bátran forduljanak hozzájuk tanácsért, segítségért, információért.