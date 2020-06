Sikeresen zárult a hulladékgyűjtő akció Baján

Az égiek is kegyesek voltak a hétvégén a bajai Szemétfogócska csapatához, akik lezárták a kollektív hulladékgyűjtő akció idei, első félévét. Ezúttal is igen szép eredményt sikerült elkönyvelniük. Az idei négy tavaszi fordulón a 104 gyermek és 70 felnőtt mintegy 7 konténernyi szemetet, 165 zsákot és rengetek zsákolhatatlan hulladékot gyűjtött össze.

– Az idei év helyszínei a következőképpen alakultak. Január 11-én a Koppány utca végén, februárban a Borbíró sétányon, május 9-én és legutóbb, június 6-án a Kútfúró dűlőben szedtük össze a hulladékot. Úgy gondolom, hogy ezért a teljesítményért minden résztvevő kitűnő bizonyítványt érdemel és a negyedik év második félévébe léphet, ami majd augusztus végén vagy szeptember elején kezdődik – összegzett Bátori Magdolna, a Szemétfogócska ötletgazdája és szervezője.

A nyugalmazott tanárnő azt is elmondta: négy éve tart az akció, amelynek ez az alkalom a 26. jubileumi megmozdulása volt. Már a mennyiségeket összegezve is hatalmas számot kapunk: 192 köbméter, 698 zsák és sok-sok zsákolhatatlan hulladék. Ami pedig a résztvevők létszámát illeti, az is tetemes, hiszen eddig a négy év alatt összesen 1040 fő csatlakozott a hulladékgyűjtési akcióhoz.

Az elmúlt évek során a szemétfogócskás közösség egyre duzzadt. Sportnyelven szólva a kezdőcsapat mellé minden alkalommal csatlakoztak új résztvevők is, akik lelkesen munkálkodnak a helyi közösség érdekében. Az akció ötletgazdája arról is beszámolt, hogy a szemléletformálás, a közösségépítés és a lokálpatriotizmus követendő értékek, amelyeket szeretnének átadni mindazoknak, akik alkalmanként csatlakoznak a munkához.

– Aki szereti a városát, az tesz is érte, aki pedig tesz érte, az megbecsüli mindenki munkáját, és ezt a szemléletet adja tovább a jövő generációjának – tette hozzá Bátori Magdolna. A legutóbbi akció során is nagyon rövid idő alatt megtöltötte a két konténert a jelenlévő 27 gyermek és 17 felnőtt. Ezúttal igen nagy volt az érdeklődés a gyakorló általános iskolából, Bátori Magdolna szervező egykori iskolájából. Innen a zárógyűjtögetésen 19 kisiskolás vett részt szülői kísérettel.

Ahogy az szokás egy tanévzárón, a jutalmak sem maradhattak el. A szokásos szuveníreken túl minden gyermek ajándékot is kapott. A kórház Egészségfejlesztési Irodája édességgel kedveskedett, míg egy cég tornazsákkal és jégkrémmel jutalmazta a szorgos gyűjtögetőket. A gyerekek nagyon örültek a váratlan bónuszoknak, a tisztességesen végzett munka megérdemelt gyümölcsének. A csapat régi és új tagokkal nyár végén megújult erővel és elszántsággal lép ismét akcióba.