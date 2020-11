Sikeresen pályáztak a felújításokra

Több pályázaton is sikeresen szerepelt idén Érsekhalma. Megújulhat a kultúrház, új orvosi eszközöket vásároltak, és az általános iskola energetikai felújítása is megvalósulhat.

A Magyar Falu Program pályázataira ebben az évben több felújításra pályázott és nyert Érsekhalma önkormányzata és a helyi civil szervezetek. A közeljövőben megújulhat a kultúrház közel 25 millió forintból, új orvosi eszközöket vásároltak hárommillió forintból, az általános iskola energetikai felújítására 48 millió forintot nyertek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban.

Bekő Csaba, Érsekhalma polgármestere a folyamatban lévő pályázatokról számolt be hírportálunknak. Mint mondta, van még döntés előtt lévő pályázatuk, de már most elmondható, hogy az előző év átlagát messze felülmúlták.

– Év elejétől több programra pályáztunk, első sikeres beadványunk az orvosieszköz-pályázat, ahol a háziorvosi rendelőnk újult meg közel hárommillió forint értékben. A következő nyertes pályázatunk a kultúrház-felújítási pályázat, itt egy négyórás állásra is sikerült támogatást nyernünk, összességében 24,9 millió forintot – mondta a polgármester.

– A település főzőkonyhájában – ami szintén az iskolaépületben van és az óvodások, iskolások, valamint a településen lakók, idősek és egyéb lakók igényeit is kiszolgálja – szintén sikerült kicserélni a nyílászárókat, és a hőszigetelését is megoldottuk. A tetőre felkerült egy tíz kilowattos napelem, és a kazáncserék miatt úgy számolunk, hogy harminc-negyven százalékos rezsimegtakarítást tudunk majd elérni. Folyamatban vannak az engedélykérések a gázátalakításra, új fűtési rendszert vezetünk be, takarékos gázkazánra cseréljük a régi, elavult kazánt. Megújulnak a burkolatok, a falburkolatok, a vizesblokkok – az ott lévő helyiségek sokkal jobban ki tudják majd szolgálni a lakosokat. A kulturális élet szervezésére Érsekhalmára tudtunk csábítani egy szakembert, aki élettel tölti majd meg a kultúrházat – mondta Bekő Csaba.

Sikeresen pályáztak továbbá a régi tanyabusz lecserélésére. A településnek van egy 14 éves, közel háromszázezer kilométert futott tanyabusza, amit most le tudnak cserélni közel 15 millió forintos támogatással. Idén először a civil szervezetek is beadhattak pályázatokat a Magyar Falu Programban. Rendkívül népszerű volt a kiírás, Érsekhalmán négy szervezet pályázott, ezek közül egy nyertes van, a Kalákában Erdélyért nevű szervezet, ők hátrányos helyzetű fiataloknak szerveznek rendezvényeket – tájé­koztatott Bekő Csaba polgármester.