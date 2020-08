Sikeres pótvizsgára készülnek a halasi diákok

A nyári melegben a játék helyett matematikapéldákat oldanak meg, gyakorolják a nyelvtani szabályokat, ismétlik történelmi nagyjaink nevét és a fontosabb évszámokat a kiskunhalasi cigány közösségi házban azok a gyerekek, akik bukásra állnak és pótvizsgázniuk kell.

Szűcs Csaba roma ügyekért is felelős alpolgármester elmondta: ezen a héten folyik a korrepetálás, előre elkészített órarend szerint, a gyerekek pontosan tudják, hogy melyik nap melyik tantárgyból lesznek a felkészítések, és mint az iskolában, itt is készülniük kell rá. A jövő héten, illetve a rá következő héten lesznek a pótvizsgák, a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy akik részt vesznek a nyár végi korrepetálásokon, kilencvenkilenc százalékban sikerül nekik a pótvizsga – fűzte hozzá. Korosztályok szerint foglalkoznak a gyerekekkel, mindenkivel azokat a tantárgyakat gyakorolják, melyek a legnehezebben mennek.

– Jellemzően matematika, magyar, történelem, irodalom és nyelvtan, ami nehéz a számukra – sorolta a tantárgyakat Szabó Tünde cigány nemzetiségi képviselő, aki szerint a gyerekek jól érzik magukat a foglalkozásokon, szívesen jönnek és nagyon együttműködőek. Vannak visszatérő diákok is, akiknek a nyári felkészítésen való részvétel már nem először segített a következő osztályba lépéshez.

A mára országos minta­programmá nőtt kezdeményezés, amelyben a szociális hálózat munkatársai vesznek részt, a tanévre vonatkozóan is jó hatással van, az elmúlt években jelentősen csökkent a roma gyerekek igazolatlan távollétének ideje is az oktatási intézményekben, illetve látványosan kevesebb roma fiatal morzsolódik le később az általános iskolából és a szakképző intézményekből. Kiskunhalason a közel négyezer fős cigány lakosság körében ma már alig egy százalékra tehető azok száma, akiknek nincs meg a nyolc általános iskolai végzettsége. Ez a számarány hatvan évvel ezelőtt éppen a fordítottja volt Kiskunhalason. A kedvező eredmény részben köszönhető annak, hogy a közfoglalkoztatottak többségét valamilyen képzésre küldték és emellett a cigány nemzetiségi önkormányzat is felzárkóztató tanfolyamokat indított. Szám szerint 42 olyan ötven év feletti roma van, akik nem rendelkeznek alapszintű iskolai végzettséggel sem, többségüknek azonban van munkája, így a szükséges alapvégzettség sem sokat javítana a jelenlegi életkörülményeiben, őket más felzárkóztató programokba igyekeznek bekapcsolni – mondta el Szűcs Csaba.

Örvendetes ugyanakkor – tette hozzá –, hogy ma már a roma fiatalok nagy többségének az alapképzettségen túl van szakmája és egyre nagyobb az érettségizett fiatal és középkorú romák száma is, valamint egyre többen szereznek diplomát is, sőt sok olyan roma is van Halason, akinek nem egy, hanem több diplomája is van.

Már hatodszor segítenek

Idén hatodik alkalommal szervezett nyári felkészítő­foglalkozásokat a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat azoknak az általános iskolás korú roma gyerekeknek, akiknek egy vagy több tantárgyból pótvizsgázni kell. – Összesen 17 gyereket készít most fel a pótvizsgára egy pedagógus két szociális asszisztens segítségével, a felkészülést Szabó Tünde, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselője koordinálja – mondta el Szűcs Csaba roma ügyekért is felelős alpolgármester.