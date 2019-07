Semmelweis-nap alkalmából ünnepelt a megyei kórház

A szokásoknak megfelelően számos elismerést adtak át a Bács-Kiskun Megyei Kórház szerdai, a Semmelweis-nap alkalmából rendezett ünnepségén.

A református iskola dísztermében először Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti polgármester mondott köszönetet az orvosoknak, ápolóknak és a kórház minden dolgozójának munkájukért.

– Én mindig is felnéztem az orvosokra, az orvostársadalomra, hiszen az az önzetlenség, odaadás, amivel ők nap mint nap, 24 órán keresztül, hétvégék, ünnepek nélkül végzik munkájukat, felbecsülhetetlen érték, amit nagyon sokan nem tudnak értékelni, helyén kezelni – mondta a polgármester.

Kovács Ernő kormánymegbízott azért mondott köszönetet a jelenlévőknek, hogy most nem valamelyik nyugat-európai ország kórházának előadótermében ülnek.

– Remélem, hogy ahogy az ország adósságterhei fogynak, az egészségügy is kiemeltnél is kiemeltebb ágazat lesz, és azt a megfelelő számú forintot is mellé tudjuk tenni, amivel még jobban tudjuk önöket bátorítani, hogy érdemes Magyarországon dolgozni – fogalmazott a kormánymegbízott.

Rausch Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke rendhagyó beszéddel állt elő. Kijelentette, a politikusok ugyan nem értenek sok mindenhez, az egészségügyhöz pedig tényleg nem, abban a kérdésben viszont ugyanúgy gondolkodnak, hogy „feneketlen tóba nem öntenek pénzt”. Rausch Sándor szerint nagyobb egységnek kellene lennie a szakmán belül, úgy jobb lenne az egészségügy érdekérvényesítő képessége. A megyei közgyűlés elnöke hangot adott annak a véleményének is, hogy az orvosoknak túlzottan sokat kell adminisztrálniuk, pedig „amíg egy orvos írogat, nem tud gyógyítani”.

Dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgatója Semmelweis Ignácot úgy jellemezte, hogy „a rendelkezésére álló módon és eszközökkel küzdött saját igazáért, szellemiségében a hazaszeretet, az innovatív gondolkodás és az önzetlen lelkiismeretesség mind követendő példa, a 21. században is”.

– Legyenek továbbra is innovatívak, legyenek álmaik, céljaik, és találják meg munkájukban a lehetőségeket, boldogságukat. Legyünk hálásak hivatásunkért, hiszen mi minden nap nyújthatunk valamit embertársainknak – emelte ki beszédében dr. Svébis Mihály.