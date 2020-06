Segítségre van szüksége a fülöpjakabi családnak

A jobb megélhetés reményében költözött négy éve Magyarországra a Demeter család. A romániai Hargita megyéből érkeztek Fülöpjakabra, ahol jelenleg egy falutól távoli tanyán, áram és víz nélkül tengődnek. Mivel életük eddig nem úgy alakult, ahogy eltervezték, segítségre szorulnak. Kisgyermekeik miatt legfőképpen egy tágasabb és komfortosabb albérletre lenne szükségük. Eddig azonban hiába kerestek új otthont, sikertelenül próbálkoztak.

Látogatásunkkor az édesanya, Demeter Lenke, két kisebb lányával, Kincsővel és Natasával fogadott bennünket szerény otthonukban. A család többi tagja még dolgozott, a környékbeli gazdaságokban vállalnak munkát – tudtuk meg Lenkétől, aki csak némi biztatás után vágott bele történetükbe. Elmondta, férjével és öt gyermekükkel négy éve költöztek Romániából Magyarországra egy jobb élet reményében. A Hargita megyei Oroszhegyről érkeztek Fülöpjakabra, ahová rokonaik hívták őket, mert munkát ajánlottak nekik. Bár életük most sem túl rózsás, de Romániában még nehezebb körülmények között éltek, mint itt. Nem volt munkájuk, nem volt miből eltartani gyermekiket, ezért vágtak neki az ismeretlennek. Fülöpjakabon a rokon segítségével találtak albérletet, egy falutól távoli tanyában élnek, ahol azonban nincs áram és víz sem. A vizet több kilométer távolságból, a faluból, a sportpályától, egy közkútról hordják ki a tanyára – mesélte az édesanya.

Tőle azt is megtudtuk, hogy három gyermekük már felnőtt, és mindhárman dolgoznak, de van két kislányuk is, Kincső és Natasa. Kincső Fülöpjakabon kezdte el az általános iskolát, most második osztályos és nagyon jó tanuló. Natasa ősszel lesz kétéves, ő már itt született Magyarországon, de mivel az édesanyának még nincs kettős állampolgársága, a szülés utáni kórházi költséget – közel százezer forintot – ki kellett volna fizetniük, de azóta sem nem tudták törleszteni az adósságot, így már végrehajtónál van az ügyük. A családfő mezőgazdasági munkákból tartja el a családot, és a nagyobb gyerekek is beszállnak a költségekbe, de még így is nagyon szűkösen élnek.

A fülöpjakabi és a kunszállási családsegítő szolgálat munkatársai igyekeznek mindenben segíteni a családnak, de mivel Lenkének még nem sikerült a hivatalos okiratait beszerezni, nehezen boldogulnak – tudtuk meg az anyukától, aki azt is fontolóra vette már, hogy inkább visszaköltöznek Hargita megyébe, de sajnos haza sem mehetnek, mert húsvétkor porig égett romániai otthonuk. Azért is szeretne a család a faluban vagy a környékén maradni, mert már valamennyien megszerették Fülöpjakabot, és Kincső is megszokta, szereti a helyi iskolát. A Demeter család főként a gyerekek miatt szeretne egy nagyobb albérletet, ahol Kincső is nyugodtan tanulhatna, lenne áram és fürdőszoba is. Az online oktatást sem tudták megoldani, így a tanító néni telefonon segített Kincsőnek a tanulásban. Megtudtuk azt is, hogy az iskola pedagógusai is támogatják a családot, például abban, hogy közösen fizetik Kincső iskolai étkezését.

Lenke azt is elmesélte, hogy szüleit korán elveszítette, ezért gyermekotthonban nevelkedett. Korán férjhez ment, így szakmát nem tanult. Férje viszont kőműves végzettséget szerzett, és kitanulta a szabó-varró mesterséget is. Magyarországon azonban inkább mezőgazdasági munkát végez, olyan munkát vállal, ahová felnőtt gyermekeit is magával viheti, mert csak a családfőnek van jogosítványa. Ha a faluban, vagy a falu közelében találnának albérletet, akkor könnyebb lenne a közlekedés, és akár külön-külön is vállalhatnának munkát, talán állandó állásuk is lehetne, és biztos jövedelem mellett az életük is rendeződhetne – mondta bizakodóan az édesanya.

Aki bármiben segíteni szeretné a családot az 20/97-65-596 telefonszámon érheti el őket. Számlaszámuk: OTP 11773322-02629603.