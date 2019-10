Segítik a vállalkozások külpiacokra lépését

Vállalkozók, intézményvezetők, cégvezetők, polgármesterek fogadták el a két éve uniós pályázat révén létrejött Kalocsai Család és KarrierPont meghívását arra az üzleti reggelivel egybekötött foglalkoztatási kerekasztal-beszélgetésre, melyen ezúttal két szervezet, a CED és a Kalocsai TDM mutatkozott be.

Dr. Bálint József polgármester köszöntője után Németh Melinda, a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. exportfejlesztési tanácsadója adott rövid áttekintést cégük munkájáról. Kiemelte, hogy a száz százalékban a magyar állam tulajdonában lévő cég feladata a magyar vállalkozások export- és gazdaságfejlesztésének támogatása, elsősorban a kis- és középvállalkozások sikeres külpiacra lépésének segítése, ezáltal az ország exportvolumenének növelése.

– Érkezik külföldről egy megkeresés a központunkba, például gabonát venne a kinti partner, ezt megkapja a tizennégy irodánk, és a mi feladatunk, hogy megtaláljuk neki a megfelelő magyar partnert. Összehozzuk őket, és innentől már mi csak háttértámogatást adunk – mondta a tanácsadó. Másik lehetőség, hogy ők keresnek meg cégeket, és azok portfólióját juttatják el a külföldi irodákhoz partnerkeresés céljából. Munkájukat nonprofit látják el, a partnerkeresés és -közvetítés semmiféle költséggel nem jár a cégeknek. Ez egy nagyszerű lehetőség, mint ahogy az is, hogy külföldi vásárokra az egyéni szervezési költség töredékéért lehet rajtuk keresztül eljutni, és vállalják az ezzel járó összes adminisztratív munkát is, valamint bemutatkozóanyag, katalógus elkészítését is.

A program másik előadója Kapitány Aliz, a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője volt, aki a TDM – Turisztikai Desztináció Menedzsment munkáját mutatta be, kitérve a cégben foglalkoztatott nők atipikus foglalkoztatására, melyben akár a home office, akár a részmunkaidős és megbízási szerződéses foglalkoztatást is alkalmazzák.

A program végén lehetőség nyílt személyes beszélgetésre is a CED exportfejlesztési tanácsadójával. Vállalkozó és polgármester is leült az együttműködés lehetőségeinek részleteiről további információkat megtudni.