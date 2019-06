Saját kezűleg gyűjthették a gyógynövényt Kiskunmajsán

Lilában pompázik a Lópofa Csárda sétánya és a környéke, ahol újabb területekre telepítettek levendulát. A hétvégén bárki szedhetett saját kezűleg is a növényből, aminek virágját többnyire illatosításra használják.

A levendula molyűző hatása is ismert, de fájdalomcsillapításra, görcsoldásra vagy nyugtatószerként is felhasználható. A leginkább lilás színben ismert növény kiváló tulajdonságait már az ókorban is ismerték és a feljegyzések szerint a levendulás fürdőzés is kedvelt volt.

A majsai gyógy- és élményfürdőt működtető Jonathermál Zrt. tulajdonában lévő vendéglátóhelynél tartott levendulaszüret idején, más gyógynövényekkel is megismerkedhettek a látogatók, akiket a 91 éves bükki füvesember, Szabó György kalauzolt. Levendulás ételkülönlegességeket is lehetett kóstolni, de levendulát is tartalmazó szépítőszereket, illatosítópárnácskákat is kínáltak. A gyógyteákról az egykori majsai káplán, Gergely Gellért bencés szerzetes tartott előadást, míg a jó hangulatra garancia volt Berecz András Kossuth-díjas mesemondó.

A levendulás kertben találkozni lehetett olyanokkal is, akik több mint 200 kilométert utaztak, hogy teljesüljön a bakancslistás élmény.

– Már régóta terveztük anyukámmal, hogy részt veszünk egy levendulaszüreten és most egy csajos nap keretében eljöttünk ide – mesélte Burzuk Dorina, aki édesanyjával, Szabó Gyöngyivel a román határhoz közeli Körösszakálról érkezett a majsai levendulásba.