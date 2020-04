Saját gyártású maszkokat is használnak a kalocsai postán

A kalocsai postafiók dolgozói saját kezűleg is készítettek maszkokat, így is óva magukat és az ügyfeleket. A posta munkatársai folyamatosan fertőtlenítik a munkaállomásokat, illetve ügyelnek a limitált beléptetésre is.

A kalocsai postafiók életén és az ott zajló ügymeneten is sokat változtatott a koronavírus-veszély. A dolgozók speciális óvintézkedéseket tesznek, és bár kaptak, kapnak elegendő sebészi szájmaszkot, saját gyártású védőeszközökkel is növelték a készletet. A kalocsai posta várójában sem lehet egyszerre egy-két embernél több, az ügyfeleknek a főbejárat előtt kell sorban állniuk, amihez nagyobb önfegyelemre van szükség. A nyitvatartás is változott, de csak hét végén: szombaton mind a kézbesítés, mind pedig az ügyfélfogadás szünetel.

– A magam részére gyártattam először mosható maszkokat, és azt láttam, hogy a kollégáimnak nagyon tetszik. Megpróbáltuk saját költségen, saját anyagokból előállíttatni egy olyan kolléganőnk segítségével, akinek az eredeti szakmája varrónő – árulta el Geigerné Scherer Anna körzeti postavezető.

– Elkészítette az első garnitúrát, ami nagyon jól bevált: ezeket a maszkokat is elkezdtük használni, de sajnos nem tudtunk sokat előállítani, mivel közben hiánycikk lett a gumiszalag. Ehhez segítséget kaptunk Bolvári Ferdinándtól, aki nagyobb mennyiséget adott; ezt ezúton is nagyon köszönjük – mondta hálásan.

Az adománnyal együtt elkészülhetett egy váltás garnitúra is, tehát minden dolgozónak legalább kettő maszk jutott, majd újabb felajánlást kaptak, ugyancsak a fentebb írt méterárut forgalmazó vállalkozótól, aki száz további darabot varratott nekik. Ezzel minden munkatársukhoz legalább 3-4 textilmaszk került, azon sebészi szájmaszkokon felül, amiket a Magyar Posta Zrt. biztosít számukra. A saját gyártású eszközöket is használják a mindennapi életükben és az ügyfélfogadó ablakoknál, így védve magukat és a betérő ügyfeleket. Kezdetben a szükség szülte a kezdeményezést, árulta el Geigerné, mert „nemcsak az egészségügyben”, hanem az ő vállalatuknál sem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű maszk, de „nem azért, mert nem volt rá keret”, hanem, mert nem kaptak eleget. Persze, mindig volt valamennyi, jegyezte meg, de be akarták biztosítani magukat arra az esetre, ha elfogyna, így a dolgozók nagyobb biztonságban érezhetik magukat munkavégzés és pénzkezelés közben. Talán ezeknek az óvintézkedéseknek is köszönhető, hogy nincs beteg munkatársuk, mutatott rá.

– Az arcon sokkal kényelmesebben viselhető a ruhaanyag, mint a papírmaszk, mivel ezek nem tapadnak rá olyan szorosan a szájra – érvelt a saját készítésű eszköz mellett, hozzátéve: a sebészi szájmaszkot nem mindenki tudja jól használni, mert nehezebben kapnak benne levegőt. – Ezenfelül minden dolgozó használ gumikesztyűt, amiből most már megkapjuk a megfelelő mennyiséget, igaz, van benne saját beszerzésű is, mert néha nem megfelelő méretben érkeznek. Végzünk hipós és ecetes takarítást: alaposan és folyamatosan takarítjuk a saját munkaasztalunkat, a kilincseket, azon túl is, amit a takarítónő elvégez – mondta, hozzáfűzve, hogy a postai várót rendszeresen átszellőztetik.

Az ügyfélfogadásban – amellett, hogy csak egyesével engedik be az embereket – szintén új gyakorlatokat kellett bevezetni. A hétköznapi nyitvatartás nem változott: 8-tól 18 óráig vannak nyitva hétfőtől péntekig, szombaton viszont zárva van a fiók, és a napilapok kézbesítését sem végzik el aznap, közölte a körzeti vezető, hozzátéve, hogy nem tudni, ez meddig lesz így. Rájuk ugyan nem vonatkozik, hogy 9-től 12-ig csak idősek tartózkodhatnak az ügyféltérben, de reggel 8 és 9 óra között azért előreengedik a 65 év felettieket, hogy ne kelljen többekkel együtt állniuk a sorban, bár tapasztalata szerint az emberek tartják egymástól a tisztes távolságot az utcán várakozva is – ezt a fegyelmezettséget nem mellesleg köszönik szépen. Az időseket persze később is beléptetik, de akkor már nem állítják őket a sor elejére. A szombati zárvatartás visszavonásig érvényes, tette hozzá, megjegyezve, hogy ezen az intézkedésen addig nem tudnak változtatni, amíg nem csitul a járványveszély.

A kézbesítéseknél ugyancsak szükség van óvintézkedésekre, fogalmazott. A napokban megkezdték a nyugdíjak kifizetését, miközben az önkormányzat is feladta a húsvétra szánt ötezer forintokat, amivel ilyenkor szokták megajándékozni az időseket. Utóbbiakat Geigerné arra kérte, tartózkodjanak otthon, hogy ebben a járványveszélyes időszakban ne kelljen a kézbesítőknek többször is visszamenni ugyanarra a címre. Ha lehet, akkor saját tollat is készítsenek elő az átvételi elismervény aláírásához, az ügymenet gyorsítása miatt, illetve biztonsági okokból, hangsúlyozta.