Rövid áramszünetek okoznak károkat Hetényben

Rövid idejű áramkimaradásokra panaszkodnak a Kecskemét-Hetényegyházán élők. Egy nyugdíjas hölgyolvasónk szerint emiatt ment tönkre a kombi gázkazánjuk, szerelése 160 ezer forintba került, és ami a legrosszabb, a biztosítója sem téríti meg kárát.

Ismét gyakorivá váltak az egy-két másodperces áramszünetek Hetényegyházán, de előfordulnak hosszabbak is – ezzel kereste meg szerkesztőségünket nyugdíjas olvasónk, Szarka Lajosné Mária. A néhány pillanatig tartó áramkimaradás a közösségi oldal hetényi csoportjaiban is visszatérő téma, rengeteg utcából, gyakorlatilag az egész városrészből jelezték hozzászólók a problémát, és aggódnak a háztartási-elektronikai készülékek, főleg a számítógép, a fagyasztó hirtelen kikapcsolódása miatt.

– A mikroáramszünetek hatására múlt hétfőn tönkrement a kombi gázkazánunk. Ez már a harmadik ilyen eset volt, a korábbi kettőnél az egyikben fizetett a biztosító. Most 160 ezer forintba került a javítás, a villanyszerelő és a gázszerelő szakvéleménye szerint is a rövid áramkimaradás és az áramerősség hirtelen megváltozása miatt romlott el a készülék, ám a biztosító arról tájékoztatott, hogy ez nem biztosítási káresemény – mondta el szomorúan Szarka Lajosné, hozzátéve: ekkora pénzösszeg hirtelen kifizetése bizony „földhöz vág” egy nyugdíjas házaspárt.

Az idős hölgytől azt is megtudtuk, hogy a rövid áramszünetek az elmúlt hetekben mindennapossá váltak, és a legváltozóbb napszakokban jelentkeznek: kora reggel, délután, és késő este is. Úgy véli, az időjárástól független a jelenség; amikor a kazánjuk felmondta a szolgálatot, akkor éppen napos, szélcsendes időben ment el az áram. Szomszédait, ismerőseit körbekérdezte, nekik is hasonlóak a tapasztalataik. Szarkáné Mária szerint az a fő baj, hogy ezek szerint a jövőben is bármikor fennállhat a veszélye, hogy háztartási gépeik tönkremennek az áramszünet miatt, az emiatt érzett félelem különösen megviseli.

Az ügyben megkerestük a NKM Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Zrt.-t, hogy megtudjuk, mi okozza a rendszeres rövid áramkimaradásokat, és mivel 2014-ben is voltak hasonló panaszok Hetényegyházáról, történtek-e olyan fejlesztések, amelyekkel kivédhetőek lennének.

– A Kecskemét-Hetényegyházát ellátó középfeszültségű hálózatunkon júniusban négy alkalommal tapasztalhattak ügyfeleink rövid idejű áramkimaradást. Ezeket a rövid, néhány másodperces zavartatásokat védelmi működések okozták – ezek a védelmi működések akadályozzák meg, hogy hosszabb idejű áramszünet alakuljon ki a hálózaton – válaszolta az NKM Áramszolgáltató kommunikációs osztálya.

A cég közölte, az üzembiztos működés érdekében szakembereik rendszeresen végeznek karbantartási, fejlesztési munkálatokat az NKM mintegy 32 ezer kilométer hosszú áramhálózatán.

– Emellett folyamatosan ellenőrzik is annak állapotát, hogy az ügyfeleink ellátását folyamatosan biztosítani tudjuk. Ennek ellenére a külső körülmények hatására – például faág esik a vezetékre – felléphetnek rövidebb-hosszabb üzemszünetek – áll a cég válaszában.

Rákérdeztünk, az NKM nyújt-e kártérítést, ha bizonyíthatóan rövid áramkimaradás miatt ment tönkre egy háztartási gép. Az NKM ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy ügyfeleik kártérítési igényét „minden esetben a körülmények teljes körű figye­lembevételével, egyedileg” vizsgálják meg.