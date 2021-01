Rossz helyre került a kukatároló ketrec Kecskeméten

Zárható kukatárolót helyeztek el a kecskeméti Kristály tér egyik társasháza mögött, de mivel a két lépcsőház közös bejáróját elfoglalja, több lakó felháborodott, volt, aki a katasztrófavédelemnél tett bejelentést.

December utolsó napjaiban helyezték ki a Kristály tér 6. szám alatti társasház kukatároló ketrecét, mégpedig a hátsó bejárat mögött, közvetlenül a járda mellett, a 6-os és 7-es lépcsőházakhoz vezető közös bejáróra – amit a rácsos, tetővel is ellátott fémépítmény szinte teljes egészében elfoglal. Ezt többen nehezményezték a Közösen egy tisztább Kecskemétért Facebook-csoportban (vélhetően a szomszédos 7-es lépcsőházból), mondván, babakocsival és kerekesszékkel igencsak nehézkesen lehet elférni mellette. Felvetették azt is, hogy a ketrec nincs-e rajta a tűzoltók felvonulási útvonalán, és nem akadályozná-e az épület megközelítését egy esetleges tűz esetén.

Léber György, a 6-os társasház közös képviselője megkeresésünkre elmondta: a közgyűlésen többször beszéltek a tárolóról, a ház lakói egyetértettek vele. Az önkormányzattal, így a főépítésszel és a főkertésszel is egyeztetett a kérdésben, hogy pontosan milyen szempontokat kell figyelembe venni a körülbelül 250 ezer forintba kerülő ketrec elhelyezésénél. Az önkormányzat városüzemeltetési osztályától kapott engedélyt, a megadott paramétereket betartva szerelték fel a tárolót, de elismeri, hogy ott valóban nincs jó helyen.

– Ezt én is így érzem, nem is akarom szépíteni a dolgot, hibás döntés volt. Akkor azt láttuk a legjobb helyszínnek, de most már én is úgy gondolom, hogy problémás, és át kell helyezni máshová – nyilatkozta a baon.hu-nak Léber György, hozzátéve, ez napokon belül meg is fog történni. Kérdésünkre kijelentette: külön a katasztrófavédelemmel ő nem egyeztetett, úgy gondolta, elegendő az önkormányzat engedélye.

Tőle megtudtuk, a 7-es ház nem nézi jó szemmel a kezdeményezésüket, az 5-ösből és a környék más társasházaiból viszont már sokan megkeresték, hogy nekik is jó lenne egy ilyen ketrec, mert így a konténert valóban csak az adott ház lakói tudnák használni, kizárólag ők (és a szemételszállítást végző DTkH munkatársai) férhetnének hozzá.

– Itt elég áldatlan állapotok vannak – folytatta Léber György. A turkálók gyakran kiszedik a szemetet a konténerekből, amit a szél szétszór, egyes lakók bútorokat is kiraknak az utcára, ahelyett, hogy lomtalanítással vitetnék el.

– Kapom a kritikát, hogy a rács nem megoldás. Értem én, de akkor valaki javasoljon okosabbat. Folyamatosan szemétdomb van. Tudom, hogy egyes lakóknak esetleg kényelmetlen a tárolót nyitni-zárni, a kukásoknak is egyszerűbb, amikor a konténert csak le kell rántani az útra. De mindennek ára van, ha rendet és tisztaságot szeretnénk a városban, kicsit áldozni is kell rá – véli Léber György.

Az ő egyik társasházánál, a Mátis Kálmán utcán októberben már kihelyeztek egy ilyen zárt tárolót. Ott korábban az volt a gond, hogy hiába ürítették hetente kétszer az 1100 literes szemetest, gyakorlatilag már a szállítás napján újra megtelt a konténer, vélhetően azért, mert sokan odahordták a környékről vagy akár messzebbről is a hulladékukat. Azóta javult a helyzet.