Rollert javítanak, rászorulóknak gyűjtenek

Az egyenruhás alakulatokhoz kötődő, nemrég a nemzetközi szervezetbe is felvett Blue Kinghts LE MC kalocsai központú csoportja egyszerre három karitatív akciót futtat az ünnepekig.

Kettő ezek közül – gyermekkerékpárok és rollerek ingyenes szervizelése, cipősdoboz akció – lényegében már hagyománnyá vált, hiszen évek óta meghirdetik, viszont idén árverést is rendeznek képzőművészeti alkotásokból.

Utóbbi már most siker, hiszen rengeteg művész ajánlott fel festményt, grafikát, fotót, miegymást. A bevétellel a helyi mentőalapítványt fogják támogatni.

– Idén is belevágtunk a rollerek és kis biciklik felújításába. Már harmadszor hirdetjük meg, nagy sikerrel – foglalta össze Eperjesi György klubelnök. – Először a szakmári, majd a kalocsai Viola utcai óvodában jártunk és gyűjtöttük össze a javításra váró eszközöket. Ezek már elkészültek, vissza is adtuk a kis tulajdonosoknak. Most a Zöldfa utcai óvodásokon a sor: a kétkerekűik nálunk vannak, megpróbáljuk őket újjávarázsolni – számolt be. Hozzátette: eddig több tucat gyermekbiciklit és rollert javítottak, csak Kalocsán, vagyis ehhez még legalább ennyit tettek hozzá a Paks-Dunaszentgyörgy környékén élő tagjaik. Az akciót év végéig folytatják, rövidesen újabb intézményeket keresnek fel.

A másik, december 20-ig tartó kezdeményezésük a cipősdoboz akció, mondta Eperjesi. Aki csak tud, készítsen össze egy kis csomagot, benne ajándékokkal, iskolai eszközökkel, esetleg édességekkel, és adja le a Blue Knights LE MC Hungary III Kalocsa Facebook-oldalon közzétett gyűjtőpontok valamelyikén.

– A Blue Kinghts LE MC szervez egy jótékonysági árverést is. Ezt most kezdték, de máris rengeteg felajánlást kaptak kalocsai és környékbeli művészektől – nyilatkozta a klubelnök. Mint mondta, számtalan alkotást, sőt, motorozáshoz szükséges eszközöket is sikerült szerezniük az aukcióra.

– Mivel mi is hivatásos szervekhez kötődünk, az a legkézenfekvőbb, ha egy az élet megóvásában résztvevő egységet támogatunk a bevétellel. Így esett a választás az Életmentők Kalocsai Mentőalapítványra – összegezte.