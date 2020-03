Rohamtempóban épül a kiskunhalasi járványkórház

A legkorszerűbb orvostechnikai eszközökkel szerelik fel a kiskunhalasi börtön udvarán épülő, százötven beteg ellátására alkalmas járványügyi mobil konténerkórházat, amely egy hónap alatt készül el és az egészségügyi és a járványügyi szakmai tevékenységet segíti majd.

A kivitelezésben résztvevő szakemberek napi 24 órában, váltott műszakban dolgoznak a több mint háromezer négyzetméteren, a kétszázharminc konténerből kialakított járványkórház építésén. Jelenleg a légtechnikai vezetékek szerelése zajlik, az oxigéntartály már a helyén van, és a végéhez közeledik a gipszkartonozás, valamint a festési munkálatok is. Hamarosan megkezdik a konténerek mellett sorakozó mosdókagylók és zuhanyfülkék beszerelését is. Valamennyi kórteremhez külön mosdó, WC és zuhanyzó, valamint a folyosóról nyíló ablak épül. – Ennek segítségével a nővérek és ápolók úgy tudják majd ellenőrizni a betegek állapotát, hogy nem lépnek be a kórterembe – közölte Orosz Zoltán alezredes, a Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnokság szóvivője.

A létesítményhez egy új, aszfaltozott bekötő út is épült, így a mentők és betegszállító járművek könnyebben közelíthetik majd meg a járványkórház bejáratát. Bányai Gábor, Kiskunhalas országgyűlési képviselője az épülő járványkórház területén készített videoüzenetében arra kért mindenkit: ahhoz, hogy ez a kórház és a többi járványkórház ne legyen túlterhelt, minél kevesebb ember betegedjen meg a koronavírustól, mindenki tartsa be az új életvédelmi szabályokat, a mától életbelépett kijárási korlátozások szabályait.