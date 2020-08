Robotokat és kerámiaszobrokat is készítenek a halasi táborban

Augusztus első hetében ismét a kézműves-digitális napközis tábor, alkotni vágyó gyerekei vették birtokba a kiskunhalasi Végh-Kúriát. A Kiskun Népművészeti Egyesület, valamint a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. közös szervezésében megvalósuló egyhetes program során a hagyományos kerámiázás és batikolás mellett a robotika is komoly hangsúlyt kap.

A húsz fős halasi – 7 és 12 év közötti – gyerekcsapatot a hét elején hagyományosan Rajnai Gabriella fazekas tanította korongozni és kerámia szobrokat készíteni. – Ezeket száradás után díszítik és kiégetve, festve vihetik haza. Emellett a kézügyesség fejlesztését célozva batikolni és textilfesteni fogunk még velük – mondta Kovács Ibolya, táborvezető. Hozzátette egyúttal, hogy az alkotás örömén túl a héten filmvetítéssel és strandolással is kedvesnek a gyerekeknek.

A halasi táborban a kézműves foglalkozások mellett a gyerekek megismerhetik a robotok működését, megtanulhatják a programozás alapjait is. – A legfiatalabb táborozók a tavalyi évhez hasonlóan, idén is az egy keréken guruló, húsz-harminc mozgásirányra beprogramozható padlórobot segítségével tanulhatták meg az alapokat. A nagyobbak kedden robotállatokat készítettek, amit egy kisfiú által írt programmal hoztak mozgásba. Szerdán 3D-nyomtató tollal térbeli tárgyakat fognak alkotni. Csütörtökön tanulói drónt fogunk röptetni egy egyszerű programozás segítségével, illetve napelemes szerkezetek is fogunk készíteni – részletezte a foglalkozásokat a táborvezető.

Rámutatott továbbá, hogy a kézművességhez is hasonló logikus gondolkodás kell, mint a programozáshoz. – A mai gyerekek számára már természetes lesz, hogy robotok segítik őket a hétköznapokban. Ezért nagyon fontos, hogy a technikai eszközöket és a számítógépeket nemtől függetlenül megtanulják jól kezelni. A logikus gondolkodást, amire a gépek használata során szükségük lesz, nem célszerű gépeken elsajátítani. Kiválóan alkalmasak erre az építő-, szerelő- és logikai társasjátékok, amik a térbeli gondolkodást és kreativitást is ösztönzik – hangsúlyozta Kovács Ibolya.