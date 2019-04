Robotikában sikeresek a gáspáros diákok

A Gáspár András középiskolában Krett György kezdeményezésére indult el a robotika több mint 10 évvel ezelőtt. Évekig kiemelkedő eredményeket ért el diákjaival, hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt. Ettől a tanévtől Győri Tamás vette át a robotikaoktatást, és már több versenyen is járt 9. és 10. évfolyamos tanítványaival.

– Ahhoz, hogy egy diák sikeres lehessen, több összetevő szükséges. Nagyon fontos a műszaki érzék, a kitartás, a problémamegoldó készség és nem utolsósorban az algoritmikus gondolkodásmód, programozás. A délutáni foglalkozáson részt vevő diákok legnagyobb része az iskolában tanult autóipari szakmákból kerülnek ki. Az EV3 Mindstorm robotok eszközkészlete nagyban hasonlít a modern autóiparban használt alkarészekre. Megismerhetik az autógyártásban is használt szenzorok (pl.: szín, érintés, ultrahang, mozgás, iránytű, elfordulásérzékelők) működési elvét és beállítási lehetőségeit. Megtanulnak önálló tervek alapján különféle konstrukciókat építeni egy-egy feladat vagy probléma megoldására – tette hozzá Győri Tamás.

A robotika azonban nemcsak a műszaki paraméterek ismeretét követeli meg, szükséges hozzá a programozás is. Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék a programozás alapjait, képesek legyen elemi lépésekkel problémákat leírni és leprogramozni. Így a csapatverseny során mindenkinek megvan a maga feladata.

A gáspáros diákok ebben a tanévben is több sikerről adhatnak már számot. A tavaly év végén Esztáron megrendezett robotika országos versenyről két kupát is elhoztak: a robot szumó és a robot szuperkupát. A Szegeden megtartott idei Lego First League versenyen, mely egyben kvalifikáció is volt a világbajnokságra, negyedik helyezést értek el.

Nemzetközi porondon is megmérettették magukat a srácok. Egy hetet töltöttek el Lengyelországban, ahol egy nemzetközi projekt keretében lengyel fiatalokkal versengtek robotikában. Ennek második felvonása májusban lesz. Legutóbb pedig Budapesten, a Hungexpo területén, a Tuning kiállítás keretében megrendezett országos robotikaversenyen jártak és első helyezést értek el.

– Büszke vagyok a 9. évfolyamos srácokra, hiszen az alapról indultak és mindössze néhány hónap alatt készültek fel az országos versenyre, melyet megnyertek – jegyezte meg Győri Tamás.

A következő hetek sem pihenéssel telnek. Már készülnek az ATF országos robotikaversenyre és a robotolimpiára. Júniusban pedig a Gáspár középiskola és a Bányai gimnázium közösen szervez versenyt, az ország különböző pontjairól érkező részt­vevőkkel.