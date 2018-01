Rímet faragtak, kecskét fejtek a képviselők

A közönség hangos biztatása közepette mérték össze erejüket és tudásukat a hétvégén a szalkszentmártoni és a tassi képviselő-testületek tagjai.

– Évszázados hagyománya van annak, hogy a két település vetélkedik egymással. A szájhagyományok szerint régebben a férfiak között gyakran voltak nézeteltérések. A világ azóta sokat változott, Szalkszentmártont és Tasst ezernyi szál, többek között a földrajzi közelség, családi kapcsolatok kötik össze. A vetélkedő megrendezésének a legfontosabb célja pedig az, hogy még szorosabbra fűzze, elmélyítse a már meglévő kapcsolatokat – mondta el érdeklődésünkre Németh Gábor, a házi­gazda Tass község polgármestere.

A tassi és szalkszentmártoni önkormányzati képviselők harmadik alkalommal vállalkoztak arra, hogy nagy nyilvánosság előtt mérettessék meg magukat. Az első vetélkedőt az ötletgazda Tass település képviselő-testülete nyerte, rá egy évre a szalkiak bizonyultak jobbnak.

– Településünk önkormányzati képviselői örömmel fogadták a tassiak felkérését, ami mutatja testületünk egységét, egyben ékes bizonyítéka a két település közötti jó kapcsolatnak – emelte ki Káposztás Tibor­ Szalkszentmárton polgár­mestere.

A hétfős csapatokat idén is vidám és vicces feladatok várták. A szellemi totót követően egyebek mellett versfaragói képességükről, öltözködési gyorsaságukról, tánc- és énektudásukról kellett számot adniuk a polgármesterek vezette társaságoknak. A szervezők a verseny végére egy meglepetést is tartogattak, a csapatok egy-egy tagja kecskefejésből vizsgázott. – A tavalyi vetélkedőn Szalkszentmártonban libát kellett tömnie a képviselőknek. Úgy döntöttünk, hogy mi is megtréfáljuk a politikusokat. Sajnos csak egyetlen kecskét találtunk. Bözsi, mivel vemhes, nem volt alkalmas a feladatra, így a kiválasztott versenyzőknek egy tejjel megtöltött gumikesztyűvel kellett megbirkózniuk – mondta el Kanyik ­Lászlóné főszervező, a tassi faluház vezetője.

A kecskefejés a tassiaknak sikerült jobban, az idei megmérettetést ennek ellenére a szalkszentmártoniak nyerték. A vándorkupát Szilágyi István, Duna­egyháza polgármestere adta át Káposztás Tibor polgármesternek.