Részegszemüvegben vezetett a népszerű rémi YouTuber

A többszázezer feliratkozóval büszkélkedő rémi vlogger örömmel vetette alá magát a Kalocsai Rendőrkapitányság kihívásának: ún. részeg szemüvegben (Drunk Busters) kellett akadálypályát teljesítenie az Érsekkert parkolójában pénteken. Nasz Dániel gyorsasági, ügyességi és logikai feladatokat oldott meg, és még úgy is rengeteget hibázott, hogy először a szemüveg viselése nélkül próbálhatta ki a közlekedésrendészek által felbójázott útvonalat. A videós örömmel osztotta meg tapasztalatait a teszt után: elárulta, hogy gyakorlatilag egyetlen mozdulatát sem uralta, pedig a szemüveg csak enyhe-közepes ittasságot szimulál.

– A rendőrség számára nagyon fontos a balesetmegelőzés, és ezt széles körben propagálja. Azért, hogy még szélesebb körben nyissunk, megpróbáljuk bevonni a közösségi média erejét is. Felvettük a kapcsolatot Nasz Danival, aki nagyon sok követővel rendelkezik. Szívesen vette a felkérésünket és nyitott volt a közös munkára – árulta el a kapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője. Rideg Gábor megjegyezte: az együttműködést sikerült hivatalossá tenni, oly’ módon, hogy a YouTubert felvették a helyi Balesetmegelőzési Bizottság tagjai közé, tehát fog még hasonló tartalmakkal előrukkolni.

A vlogger feladata nyilván az, hogy a maga stílusában készítsen balesetmegelőző kisfilmeket, majd ezeket tegye fel az oldalaira, ahol rengetegen fogják megnézni (videós tartalmainak egyenként is rendre többszázezres látogatója van). Ezzel sok fiatalnak tudják közvetíteni a fontos üzeneteket, legyen szó a biztonsági öv vagy a gyerekülés használatáról, a gyorshajtásról, vagy jelen esetben az ittas vezetésről. Az alkohol vezetésre gyakorolt hatásának szemléltetéséhez felállítottak Daninak egy akadálypályát, amelyet pedálos gokarttal kellett teljesítenie, először „józanul”, majd viselve az ún. „részegszemüveget”, ami legalább annyira torzítja az ember látását, mintha 1-2 ezreléknyi alkohol lenne a vérében. A hatása egyébként személyenként változik, de biztosan akadályozza a vezető tisztán látását, szögezte le Rideg.

– Többet láttam a bójákból, ez nagyon bosszantó volt! Nem tudtam, hogy melyik az igazi. Teljesen elveszik az ember térlátása, egyszerűen nem tudja felmérni a helyzetet – nevetett Nasz Dániel, miután levette a részegszemüveget. – Azt az állapotot tükrözi, mintha teljesen részeg lenne az ember. A reakcióidő jelentősen csökken, nem lehet rendesen odafigyelni az útra, és már attól rosszul voltam, ha sétálnom kellett benne. Még a kezem sem ott volt, ahol érzékeltem – próbálta szemléltetni.

Nasz Dániel 24 éves, nyolc éve foglalkozik YouTube-videók készítésével, csatornáját e cikk születésekor 354 ezren követik. Kisvideóinak fő célja bevallottan a szórakoztatás, de komoly figyelmet szentel a példamutatásnak is, ezért fogadta örömmel a rendőrök felvetését, hogy dolgozzanak együtt. Korábban is készített már balesetmegelőző videókat, de a kalocsai kapitánysággal most először működött együtt. Ezekkel a témákkal szerinte is foglalkozni kell, és személyes felelősségének érzi, hogy közvetítse őket. Szerkesztőségünk kérdésére elmondta: szeretne még ilyen videókat készíteni, a közúti ellenőrzés menetéről, vagy baleseti helyszínen történő intézkedésekről.