Reptérfejlesztésbe fognának a kanadai vevők

Információink szerint kedvező és megfontolandó vételi ajánlatot kaptak a tulajdonos települések a Foktő-Kalocsa-Uszód Repülőtér területére a Gloder Capital LLP-től.

A kanadai cégcsoport magyarországi munkatársai a legutóbbi testületi ülés előtt először mutatkoztak be az önkormányzatnak és a képviselőknek. Álláspontjuk szerint jelenleg „méltánytalan állapotban van” a terület, ami újra aktív reptér lehetne. Most napi 3-4 teherszállító gép fogadásával-indításával számolnak úgy, hogy a fel- és leszállások el is kerülnék a lakott területeket. Társadalmi küldetésként és az állami repülésben vállalt szerep teljesítéséért légibázist építenének mentőhelikoptereknek, és biztosítanák a további működést a repteret most használó sportkluboknak.

– Olyan bázist szeretnénk itt létrehozni, ahol logisztikai és egyéb feladatokat lehet végezni – mondta szűkszavú bevezetőjében Kovács Krisztián, a Gloder Capital LLP képviselője. – Fontos szempont a reptérfejlesztés kapcsán, hogy a katasztrófavédelemnek, a honvédségnek és a mentőknek is biztosítunk rajta helyet. Nyilván üzletileg is jelentős a terület, de ki kell emelni, hogy például a Magyarországon működő mentőhelikopter-szolgálat munkáját tudjuk vele segíteni – érvelt. Képviselői kérdésre válaszolva hozzátette: a térség számára azért lehet kiemelt jelentőségű a fejlesztés, mert hivatalosan működő reptér épülhetne, megújult kifutókkal és létesítményekkel, ebből pedig a régió lakossága is profitálni tud, ráadásul hosszú távon.

Dr. Bálint József polgármester a cégvezető bemutatkozása után felhívta arra a figyelmet: a városnak „csak” 24 hektárja van a 300–400 hektáros egészből, tehát mindenképpen alkalmazkodnia kell a másik két tulajdonos, Foktő és Uszód álláspontjához, magyarán, meg kell várni a községi önkormányzatok döntését arról, hogy értékesítenék-e a maguk részét. Őket egyébként szintén meglátogatják a cég munkatársai, akik több városatya egybehangzó kérésére reagálva megígérték: a részletes terveiket lakossági fórumokon is bemutatják, amint a testületek legalább arról megállapodnak, hogy nyitottak a tárgyalásra. A konkrét eladási szándékról mindhárom önkormányzat később határoz, a cég még idén nyélbe ütné az üzletet.