Rendőrökkel kávézhattak az érdeklődők Kalocsán

A városi rendőrkapitányság szervezésében töltött pár órát Kalocsa egyik multi­áruházának parkolójában a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács úgynevezett Mobil Bűnmegelőzési Centruma a napokban. Az országban vannak még ehhez hasonló kisbuszok, amelyekkel bárhol feltűnhetnek a rendőrök, hogy egy pohár forró ital mellett lássák el hasznos tanácsokkal a járókelőket.

– Jelenleg a megyénkben tartózkodik a kisbusz és a Police Cafe névre hallgató program: az idelátogató érdeklődőket megkínáljuk egy kávéval, elbeszélgetünk, és ha szükségesnek találjuk, mindenféle témában bűnmegelőzési tanácsokat adunk. Mindenre válaszolunk, amire kíváncsiak – írta körbe a program lényegét Répási Tamásné bűnmegelőzési főelőadó, sajtószóvivő. – Azt gondolom, hogy a rendőrség szó hallatán az emberek egy kicsit összerezzennek, és kerülik például a kapitányság épületét, de itt közvetlenebb a hangulat, szívesebben lépnek velünk kapcsolatba – mutatott rá.

A tiszt elmondása szerint a kalocsaiak főleg az utóbbi hetek bűnesetei kapcsán érdeklődtek a standjukon. Többen felhozták a hírportálunk által korábban bemutatott kerékpár-lopásokat, amelyeket újabban a lépcsőházakba surranva hajtanak végre a tolvajok. Emiatt kampányoltak tovább a BikeSafe rendszerbe történő regisztrációért, valamint megosztottak még számos más vagyonvédelmi tippet.

Répásiné, kihasználva a program nyújtotta lehetőséget, felhívta a látogatók figyelmét arra, hogy a nyári szezonnak is vannak jellemző bűnesetei, viszont ezek némi odafigyeléssel megelőzhetők. Mivel az emberek a jó időben hajlamosabbak elfelejteni a szellőztetésre kinyitott ablak, ajtó bezárását, azt kérte, hogy semmilyen érték ne maradjon látható helyen, még az előszobában sem. A standon letöltésre ajánlottak egy elsősorban gyerekeknek szánt (ám felnőttek számára ugyancsak tanulságos) telefonapplikációt is, ami játékos módszerekkel mutatja be a felhasználóknak a betörés módszereit, illetve azt, hogy hogyan védhetjük meg otthonainkat a leghatékonyabban.