Rendhagyó véradás lesz a megyében – Gereben Líviát továbbra is támogathatják az önkéntesek

A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából Bács-Kiskun megyében több napon és több helyszínen – Baja, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas – lesz lehetősége az önkénteseknek, hogy részt vegyenek a Magyar Vöröskereszt és a katasztrófavédelem által közösen szervezett véradásokon. Ez a véradás más lesz, mint a megszokott, egy speciális küldetése is van.

Nagyon kevés magyar sportolót említenek a külföldi szaklapok nemzedéke legjobbjai között. Gereben Líviát, a Szekszárd fiatal játékosát azonban a tíz legígéretesebb Amerikán kívüli kosaras közé sorolják, ez szerepel a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) honlapján is. Lívia a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémián nevelkedett, majd 2016-ban igazolt a Szekszárd NB I-es csapatához, ahol azóta is kimagaslóan játszott. Ám az élet most egy nem várt, nagyon kemény küzdelem elé állította. Május 10-én, pénteken tudta meg, hogy gyilkos kór támadta meg a szervezetét. Az akut leukémia egyik típusát diagnosztizálták nála. Lívia mielőbbi gyógyulásához, felépüléséhez a kezelés folyamán többször vérre van szüksége. Ahhoz, hogy a vérellátás folyamatos és biztosított legyen, irányított véradással tudják támogatni, segíteni őt, legyen az bármilyen vércsoport.

Lívia gyors felépülését segítve lehetőséget biztosítanak a szervezők irányított véradásra is a rendezvény ideje alatt. Lívia vércsoportja 0 RH pozitív.

A véradásra az alábbi információkra lesz szükség:

Név: GEREBEN LÍVIA

Születési hely, idő: KECSKEMÉT, 1999.11.05.

TAJ szám: 116614609

Intézmény: DÉL PESTI CENTRUMKÓRHÁZ ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI INTÉZET

BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ 22 ÉPÜLET

1097 ALBERT FLÓRIÁN ÚT 5.

A kecskeméti véradás időpontja október 8. (kedd) 8.00-tól 11.00-ig

A helyszínt – a nemes célt támogatva – a Malom Center biztosítja

Kecskemét, Korona u. 2. II. emelet

A kiskunfélegyházi véradás időpontja október 8. (kedd) 13.30-tól 16.30-ig

Helyszín: Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 21.

A bajai véradás időpontja október 8. (kedd) 9.00-tól 12.00-ig

Helyszín: Bajai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Baja, Tóth Kálmán u. 25.

A kiskunhalasi véradás időpontja október 9. (szerda) 8.00-tól 10.00-ig

Helyszín: Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Kiskunhalas, Kőrösi út 15.

Véradó lehet mindenki, aki:

•elmúlt 18 éves

•egészségesnek érzi magát

•testsúlya meghaladja az ötven kilogrammot

•a regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ-kártya szükséges.

A véradás előtt a jelentkezők orvosi vizsgálaton esnek át.