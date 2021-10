Rendhagyó Petőfi szobrot állítanának Kecskeméten az irodalombarátok

A kecskeméti alpolgármester is támogatta a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület szoborállítási ötletét. A pénteki fórumon az egyesület ismertette, milyen programokkal készülnek a Petőfi Emlékévre.

Ezt ne hagyja ki! Széthúzást eredményezett Karácsony és Márki-Zay paktuma a baloldalon

Petrovics Sanyika az iskolapadban, tanítója társaságában – így képzelik el a lokálpatrióta irodalombarátok az új Petőfi szobrot Kecskemét belvárosában. A közelgő Petőfi Emlékévhez kapcsolódóan pénteken tartottak fórumot.

A Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület Petőfi és a Honismeret címmel tartott összejövetelének egyik központi témája az volt, hogy állítsanak-e Petőfi szobrot Kecskeméten a közelgő emlékév keretében. Petőfi számára ugyanis Kecskemét kiemelt fontosságú volt, rövid életének jelentős hányadát töltötte a hírös városban.

Petőfi Sándor, hazánk egyik legnagyobb költője 1823-ban született. A 200 éves évforduló emlékére országosan Petőfi emlékéveket tartanak 2022-23-ban. Ehhez kapcsolódóan a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület is számos programmal készül.

A programot a pénteki találkozón Székelyné Kőrösi Ilona elnök ismertette, de előtte honismereti elismeréseket adott át Kriskóné Dávid Máriának, a Népi Iparművészeti Gyűjtemény vezetőjének, Csaplár Krisztina pedagógusnak, könyvtárosnak, Horák Béla helytörténésznek és dr. Rigó Róbert, történésznek, a Neumann János egyetem docensének.

A fórum első részében Székelyné Kőrös Ilona történész röviden vázolta terveiket a Petőfi Emlékévre. Ebben számos kiállítás, előadás, múltidéző séta, színdarab, konferencia szerepel, de a nagy álmuk, hogy végre Kecskemét is állítson szobrot Petőfinek. A történész elmondta: bár Petőfi életében fontos szerepet játszott Kecskemét, sajnos az elmúlt évtizedekben a város sosem hangsúlyozta a költővel való kapcsolatát, holott rövid, 26 évet kitevő életéből arányaiban a legtöbbet Kecskeméten töltötte. A város sosem élt annak lehetőségével, hogy ezt kihasználja, és a Kárpát-medence egyik legnagyobb Petőfi emlékhelyévé váljon.

Miért fontos Kecskemétnek Petőfi?

Ezt öt pontban foglalta össze. Az elemi iskolát Kecskeméten végezte. 1828/29-es tanévben kezdte meg tanulmányait az evangélikus elemi iskolában, és elvégezte mind a három évet. 1843. január 15. és április 7. között a városban tartózkodott mint vándorszínész, a mai Malom Központ helyén álló Korona színházban játszott. Több nagy verse is ez idő alatt íródott, de a későbbi műveiben is gyakran visszautal kecskeméti élményeire. Petőfinek köszönhetjük a „hírös város” kifejezést is, melyet a mindennapokban használunk.

Petőfihez rokoni és baráti szálakkal kötődő egykori családok leszármazottai ma is a városban élnek, példaként említhetjük a Hrúz vagy a Gyenes családot, de Jókai Mórt és a nyomdász Szilády Károlyt is.

Székelyné ezt követően elmondta, nagyon szeretnék már régóta, ha a város szobrot állítana Petőfinek. Vannak elképzeléseik is. Mivel Petőfi Sándor az elemi iskoláit a kecskeméti evangélikus elemi iskolában végezte, annak helyén képzelték el a köztéri alkotást.

Nem egy hagyományos Petőfi szoborban gondolkodnak. Felvetődött annak ötlete, hogy a kis Petrovics Sanyikát örökítenék meg tanítójával egy iskolapadban, mely szobor már előremutató, modern és interaktív lenne.

A fórumon részt vett dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere és dr. Sztachó-Pekáry István önkormányzati képviselő, az Értékmegőrzési Bizottság elnöke is.

Az alpolgármester támogatta az ötletet, különösen tetszett neki, hogy nem egy historizáló, zsáner, hagyományos szoborban gondolkodnak. Hozzátette: tapasztalatból tudja, hogy hosszú procedúrát kíván meg egy köztéri szobor elhelyezése, de ha minden adott lesz, és a pályázó művészek is megfelelő munkákat mutatnak be, ő támogatandónak tartja, hogy Kecskeméten is legyen a belvárosban Petőfi szobor.

A fórumon felvetődött annak a lehetősége is, hogy mivel Petőfi jó barátságot ápolt a szintén Kecskeméten tanuló Jókaival, így közös szobrot is állíthatnának emlékül. De ezt többen elvetették, mivel Petőfit inkább Arany Jánoshoz fűzte szoros barátság, Jókaival csak addig volt jóban, míg Jókai el nem vette Laborfalvi Rózát.