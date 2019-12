Rendezett állapotokat szeretnének a Bara-lakótelepen

Azt nem lehet büntetni, ha valaki egy közterületen álló szemeteskonténerbe hulladékot rak. Egyebek mellett ez is elhangzott azon a bejárással dúsított egyeztetésen, amit a napokban egy kísérleti próbálkozás előkészítéseként tartottak a Bara-lakótelepen.

A városházi terv szerint itt, illetve az Újvárosban egy helyen fedett és zárható építményeket és új kukákat kapnak a társasházak az öt köbméteres közterületi gyűjtők helyett. A hulladékszigetek köré pedig növényzetet ültetnek, hogy jobban illeszkedjenek a környezetbe.

Egy próbát megér a dolog, de bőven van aggály, derült ki az egyeztetésen. Mint egy közös képviselő fogalmazott: ahol a lépcsőház takarításáról sem tudnak megegyezni a lakók, ott a tároló működtetése is vitatéma lehet. Más viszont a hasonló jellegű tárolókkal kapcsolatos kedvező tapasztalatokról számolt be. Perlaky Ferenc, a hivatal városüzemeltetési irodájának vezetője kiemelte: kereken guruló, 1100 literes gyűjtők és sárga fedelű kukák kerülnének a szilárd burkolaton álló építményekbe. A sárga tetős, szelektív házi gyűjtési rend bevezetése után a lakóházas övezetben csökkent a rendezetlenség. Széll Péter, a városüzemeltetési bizottság vezetője arról is beszélt, hogy céljuk a rendezettebb állapotok létrehozása, a szemétturizmus akadályozása. A zárt tárolók azt is bizonyítanák, hogy az adott közösségnek elegendő-e a kukák kapacitása.